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В Новосибирске высадились суданские разведчики в деловых костюмах
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В Новосибирске высадились суданские разведчики в деловых костюмах 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирск приехали все команды, которые примут участие в международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки»: последними на соревнования прилетели разведчики из Судана.
«В общей сложности в Новосибирск для участия в международных соревнованиях прибыли около 200 иностранных военнослужащих», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Это разведчики из Китая, Армении, Казахстана, Узбекистана, Зимбабве, Судана и Белоруссии.
Всех участников конкурса торжественно встретили с оркестром и караваем.
«Разведчики разместились в Новосибирском высшем военном командном училище, прошли медицинский осмотр и в ближайшее время они приступят к тренировкам, а также пройдут инструкторские занятия по порядку прохождения этапов конкурса», — рассказали в оборонном ведомстве.
Международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» будет проходить в Новосибирске в течение двух недель. Торжественная церемония открытия состоится 28 июля в Центральном парке.
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