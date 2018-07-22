Венгры и другие народы, которые воевали в Сталинграде за Гитлера

В ходе Сталинградской битвы были разгромлены 3-я и 4-я румынские армии (22 дивизии), 8-я итальянская армия и итальянский альпийский корпус (10 дивизий), 2-я венгерская армия (10 дивизий), хорватский полк. 6-й и 7-й румынские армейские корпуса, входившие в состав 4-й танковой армии, которые не были уничтожены, были полностью деморализованы.

Итальянцы

Италия была представлена в битве 8-ой итальянской армией. Примерно 130 000 итальянских солдат и офицеров были окружены в ходе наступления советских войск под Сталинградом. Согласно итальянским источникам среди итальянцев во время сражений погибло более 20 000 солдат, в плену оказались 64 000 человек, ранено около 35 000. Хотя в других источниках цифры еще больше.

Хорваты

Со стороны Хорватии в битве принимал участие 369-й пехотный полк, известный также под названиями Дьявольская дивизия и Хорватский легион. Легионеры отличились в боях за завод «Красный Октябрь»

По состоянию на 21 июня 1942 в 369-м полку насчитывалось 113 офицеров, 7 военных клерков, 625 унтер-офицеров, 4 317 рядовых (из них 2 902 кавалериста). К 21 октября 1942 из-за потерь в строю осталось только 1 403 человека, а подкреплений из страны не поступало из-за недостатка кадров. Из всех офицеров 22 погибли, 38 были ранены, 66 вернулись на Родину. Только 20 офицеров остались в строю.

Венгры

2-ая венгерская армия понесла в Сталинградской битве внушительные потери, лишившись более половины солдат. Согласно данным официальных источников, в боях под Сталинградом погибло более 120 000 венгерских солдат.

Румыны

В битве приняли участие румынская 3-я армия (8 пехотных и 2 кавалерийские дивизии, общей численностью 150 тысяч человек) и 4-я армия (5 пехотных и 2 кавалерийские дивизии, общей численностью 75 тысяч человек). К концу января румынские армии были практически уничтожены — их общие потери составили почти 160 тысяч погибшими, пропавшими и ранеными.

Казачьи формирования

Численность казачьих полков в составе вермахта насчитывала около 50 000 человек. Казаков, досконально знающих местность, задействовали в отрядах, которые прорывались к Сталинграду с северной стороны. Формирования из казаков немцами были определены как «Добровольцы Восточных войск» и в 1942 году их статус был приравнен к немецким солдатам. В ходе тяжелых боев под Сталинградом казачьи формирования понесли тяжелые потери. Кроме того, казаки сражались наиболее ожесточенно, посколько в плен их не брали, а сразу расстреливали.