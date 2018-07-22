В самарской исправительной колонии женщин наказывали за хранение дезодоранта и крема

Женщинам не разрешали хранить лишнюю косметику в тумбочке

Самарская прокуратура проверила работу женской исправительной колонии №15 УФСИН России по Самарской области . Сотрудники ведомства обнаружили, что осуждённых незаконно ограничивают в правах.

В частности, руководство колонии жёстко регламентировало количество письменных принадлежностей и средств гигиены, которые осужденным разрешалось хранить в своих тумбочках.

— За невыполнение данных незаконных запретов и ограничений — например, за хранение дезодоранта, крема или масла для тела — на женщин налагали взыскания, — рассказали сотрудники самарской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Незаконные приказы начальника колонии прокуратура опротестовала. А взыскания, наложенные на осуждённых, отменили.

— Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — добавили правоохранители.