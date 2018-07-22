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В самарской исправительной колонии женщин наказывали за хранение дезодоранта и крема
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В самарской исправительной колонии женщин наказывали за хранение дезодоранта и крема 

63.ru 57 минут назад
Фото: 63.ru
Женщинам не разрешали хранить лишнюю косметику в тумбочке
Самарская прокуратура проверила работу женской исправительной колонии №15 УФСИН России по Самарской области. Сотрудники ведомства обнаружили, что осуждённых незаконно ограничивают в правах.
В частности, руководство колонии жёстко регламентировало количество письменных принадлежностей и средств гигиены, которые осужденным разрешалось хранить в своих тумбочках.
— За невыполнение данных незаконных запретов и ограничений — например, за хранение дезодоранта, крема или масла для тела — на женщин налагали взыскания, — рассказали сотрудники самарской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Незаконные приказы начальника колонии прокуратура опротестовала. А взыскания, наложенные на осуждённых, отменили.
— Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — добавили правоохранители.
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