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Свыше 100 школьников Красноярского края вступили в ряды «Юнармии» в новом Центре допризывной подготовки
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Свыше 100 школьников Красноярского края вступили в ряды «Юнармии» в новом Центре допризывной подготовки 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжественное мероприятия состоялось в рамках первой смены юнармейцев в Центре допризывной подготовки, который открылся этим летом в населенном пункте Емельяново.
В новом Центре допризывной подготовки в Красноярском крае свыше 100 школьников региона прошли церемонию посвящения в ряды юнармейского движения.
Торжественное мероприятия состоялось в рамках первой смены юнармейцев в Центре допризывной подготовки, который открылся этим летом в населенном пункте Емельяново. Перед посвящением школьники ознакомились с правилами обращения со стрелковым оружием и военной техникой, получили первые навыки строевой подготовки, обучались способам выживания в полевых условиях и прошли курс по оказанию первой медицинской помощи.
Центр допризывной подготовки «Юнармия» в Красноярском крае открылся 17 июля. Этим летом участниками смен станут около 2000 школьников региона в возрасте от 14-17 лет.
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