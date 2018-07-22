Свыше 100 школьников Красноярского края вступили в ряды «Юнармии» в новом Центре допризывной подготовки

Торжественное мероприятия состоялось в рамках первой смены юнармейцев в Центре допризывной подготовки, который открылся этим летом в населенном пункте Емельяново.

В новом Центре допризывной подготовки в Красноярском крае свыше 100 школьников региона прошли церемонию посвящения в ряды юнармейского движения.

Торжественное мероприятия состоялось в рамках первой смены юнармейцев в Центре допризывной подготовки, который открылся этим летом в населенном пункте Емельяново. Перед посвящением школьники ознакомились с правилами обращения со стрелковым оружием и военной техникой, получили первые навыки строевой подготовки, обучались способам выживания в полевых условиях и прошли курс по оказанию первой медицинской помощи.

Центр допризывной подготовки «Юнармия» в Красноярском крае открылся 17 июля. Этим летом участниками смен станут около 2000 школьников региона в возрасте от 14-17 лет.