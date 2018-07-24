Региональное отделение «Юнармии» по Красноярскому краю признано лучшим в Сибири

На территории Красноярского края в «Юнармии» состоит свыше 3500 человек, открыто 59 местных штабов в 61 муниципальном образовании.

Москве завершился Третий слет общественного движения «Юнармия», на котором подвели итоги работы, избрали нового главу «Юнармии» и отметили лучшие региональные отделения в России

В ходе смотр-конкурса региональных отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» отделение Красноярского края за высокие показатели развития признано лучшим в Сибирском федеральном округе.

Также на Третьем Слете движения определился новый лидер «Юнармии». Им стал летчик-космонавт, герой России, депутат Госдумы Роман Романенко . С его приходом завершился первый этап становления стремительно растущего юнармейского движения.

На территории Красноярского края в «Юнармии» состоит свыше 3500 человек, открыто 59 местных штабов в 61 муниципальном образовании. В июле в Емельяновском районе открыт первый Центр допризывной подготовки «Юнармия», где дети знакомятся со строевой, тактической, горно-штурмовой подготовкой, учатся оказывать первую медицинскую помощь, осваивают навыки выживания в полевых условиях.