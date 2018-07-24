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Региональное отделение «Юнармии» по Красноярскому краю признано лучшим в Сибири
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Региональное отделение «Юнармии» по Красноярскому краю признано лучшим в Сибири 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На территории Красноярского края в «Юнармии» состоит свыше 3500 человек, открыто 59 местных штабов в 61 муниципальном образовании.
В Москве завершился Третий слет общественного движения «Юнармия», на котором подвели итоги работы, избрали нового главу «Юнармии» и отметили лучшие региональные отделения в России.
В ходе смотр-конкурса региональных отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» отделение Красноярского края за высокие показатели развития признано лучшим в Сибирском федеральном округе.
Также на Третьем Слете движения определился новый лидер «Юнармии». Им стал летчик-космонавт, герой России, депутат Госдумы Роман Романенко. С его приходом завершился первый этап становления стремительно растущего юнармейского движения.
На территории Красноярского края в «Юнармии» состоит свыше 3500 человек, открыто 59 местных штабов в 61 муниципальном образовании. В июле в Емельяновском районе открыт первый Центр допризывной подготовки «Юнармия», где дети знакомятся со строевой, тактической, горно-штурмовой подготовкой, учатся оказывать первую медицинскую помощь, осваивают навыки выживания в полевых условиях.
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