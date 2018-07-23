«Северный поток-2» — газопровод преткновения

БЕЗ ДВОЙНОГО ДНА Сразу после хельсинской встречи сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес в конгресс США законопроект о санкциях в отношении «Северного потока-2» — газопровода, «по которому будет поставляться газ из России в Германию наряду с другими российскими экспортными трубопроводами». Сенатор хочет защитить страны НАТО — прежде всего Германию — от тоталитарного газа из России. Ряд экспертов считают, что предложенный законопроект направлен на принуждение союзников США по НАТО приобретать американский СПГ вместо российского трубопроводного газа.

Ответ со стороны России не заставил себя ждать. Во время встречи с послами в здании МИД Путин в очередной раз напомнил, что российско-европейские проекты, включая «Северный поток-2», носят коммерческий, а не политический характер. «Все те деловые проекты, которые мы реализуем с Европой, включая … „Северный поток-2“, носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер. В них нет политической подоплеки и какого-либо двойного дна», — сказал российский президент.

Законопроект о санкциях кажется абсурдным только на первый взгляд. Используя свое доминирующее положение в НАТО, США продвигают свои коммерческие интересы — сбыт своего СПГ по завышенной цене. Вашингтон может наложить санкции на Nord Stream 2 — компанию-оператор «Северного потока-2» — и лишить ее доступа к финансовым ресурсам. Однако Nord Stream 2 способен осуществить финансирование проекта, используя собственные ресурсы и возможности.

ВЫГОДА ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Европейские партнеры "Газпрома" готовы оказать поддержку Nord Stream 2, поскольку заинтересованы в надежном маршруте поставок дешевого трубопроводного газа из России.

В прошлом году для урегулирования в досудебном порядке антимонопольного дела, которое инициировала ЕК против «Газпрома», российская сторона пошла на большие уступки, включая разрешение на перепродажу газа. Но нет худа без добра. Возможность нажиться на перепродаже увеличило число сторонников «Северного потока-2» в ЕС и повысило заинтересованность европейских энергетических компаний в этом проекте, который стал для них очень выгодным.

Выгода европейских партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток-2» стала причиной отказа распространить положения Третьего энергетического пакета на все трубопроводы, идущие в ЕС, из третьих стран. ЕК также было отказано в получении мандата на ведение переговоров с Россией о поставках газа, на чем наставали противники проекта — прежде всего Польша

В Европе третий год растет потребление природного газа на фоне ускорения падения собственной добычи, что ведет к увеличению зависимости от импорта. Из поставщиков трубопроводного газа только Россия способна существенно нарастить экспорт в Европу.

Кроме того, вместе с падением добычи отмирает существующая Гронингенская система ценообразования — привязка цены на газ, поставляемого по срочным контрактам, к котировкам нефти/нефтепродуктов.

Диверсификация маршрутов поставок способствует созданию новой системы, при которой цена на газ формируется на крупных европейских хабах (распределительных центрах).

Для США навязать свой СПГ своим натовским союзникам — единственная способ «конкурировать» с «Газпромом». Российская компания для стабильных поставок в Европу создала Северный коридор — от месторождений Ямала до границ ЕС. Северный коридор, частью которого должен стать «Северный поток-2», значительно сокращает транспортные издержки по сравнению с маршрутом через Украину . Успешная эксплуатация «Северного потока» является тому подтверждением. Трубопроводный газ в первом полугодии этого года был значительно дешевле СПГ из США.

Стоимость американского СПГ на европейском рынке станет сопоставимой с российским трубопроводным газом, если цена на нефть превысит $80/барр., а котировки в Henry Hub, от которых зависит цена на американский СПГ, останутся на текущем уровне — около $3/млн BTU.

После отказа от Гронингенской системы наличие экспортных газопроводов напрямую от поставщика к потребителю — в обход территории сопредельных государств — позволит «Газпрому» проводить гибкую ценовую политику и оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации, что способствует конкуренции между разными поставщиками, за которую радеет Трамп.

ВАШИНГТОН ХОЧЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ По данным BP Statistical Review, в прошлом году объем торговли СПГ в мире достиг 393,4 млн тонн — на 13,5% больше, чем в 2016 году. Быстрый рост торговли способствует отмиранию Гронингенской системы и созданию глобального рынка СПГ, который Вашингтон стремится взять его под контроль.

Chicago Mercantile Exchange Group (CME Group) и компания Cheniere Energy 10 июля подписали соглашение о начале торговли фьючерсными контрактами на СПГ с поставкой на терминал Sabine Pass. СME Group контролирует крупнейшие товарные биржи Чикаго Нью-Йорка , где торгуются деривативы (фьючерсы и опционы) на товарные активы.

Дата запуска торгов фьючерсами на СПГ не определена, но ожидается, что это произойдет до конца года. При этом, производственные мощности как Cheniere Energy, так и США в целом невелики.

Cheniere Energy владеет первым в США заводом по производству СПГ и экспортным терминалом Sabine Pass на побережье Мексиканского залива. В настоящее время в эксплуатации находятся четыре производственные линии завода мощностью 4,5 млн т/г каждая. Ведется строительство пятой линии, которая должна быть введена в строй во втором квартале 2019 года. Шестая линия находится в стадии проектирования.

Кроме того, в марте этого года начал работу СПГ-завод и терминал в Cove Point компании Dominion Energy проектной мощностью 5,25 млн т/г. Таким образом, потенциал экспорта СПГ из США достиг 24,5 млн т/г.

Располагая скромными мощностями по сравнению с другими странами-производителями СПГ, американцы хотят устанавливать цены на природный газ для всего мира. Мощности Катара в настоящее время составляют 77 млн т/г, а Австралии достигают 60 млн т/г. Но в этих странах даже нет планов начать торговлю фьючерсами на поставку СПГ.

МОМЕНТ ИСТИНЫ ДЛЯ ЕС Если в ЕС хотят избежать зависимости от американского рынка СПГ и создать собственную систему ценообразования на рынке газа, то необходимо ускорить реализацию проекта «Северный поток-2». В условиях разгорающейся войны между ЕС и США вопрос ценообразования на энергоносители обостряется.

Берлину и Брюсселю придется решать проблему с Данией — единственной страной, которая не дала разрешения на строительство газопровода в своих территориальных водах — либо в экстренном порядке согласовывать обходной маршрут.

Трехсторонние переговоры между Россией, ЕС и Украиной не могут принести какой-либо положительный результат. Киев почувствовал легкие деньги, когда Стокгольмский арбитраж присудил ему $2,56 млрд Аппетит растет во время еды. Теперь "Нафтогаза" требует от «Газпрома» «контрибуции» в размере $12 млрд «для разрешения спора в досудебном порядке». Москва не данник Киева и никогда им не станет, даже если ЕК очень попросит.

Если в ближайшее время строительство морской части «Северного потока-2» не начнется, то Европа рискует остаться без газа после 31 декабря 2019 года, когда завершится действующий контракт о транзите газа через Украину, а новый подписан не будет. Москве остается только ждать действий со стороны Берлина и Брюсселя.