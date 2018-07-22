Какие неприхотливые растения необходимо посадить ленивым дачникам

У многих москвичей есть дачи, а вот возможности часто выбраться туда — нет. В лучшем случае по выходным дням, да и то — не на каждой неделе.

Поэтому и возникает дилемма: что делать с участком, чтобы не пропадал. Засаживать культурными растениями невыгодно — погибнут. А что же тогда посадить, чтобы в уходе было неприхотливо и глаз радовало?

Вывод один: засеивать или травой, или цветами.

— Безупречно прекрасным сорняком считается люпин, — рассказывает кандидат биологических наук Екатерина Жбанова. — Он растет где угодно и за ним не требуется специального ухода. Кроме того — это красивые цветы, которые можно в любой момент срезать и подарить кому-нибудь из знакомых.

А вот если на участке как-то надо облагородить старый забор, то лучше высадить несколько кустов шиповника.

— Во-первых, он сам быстро расплодится, — рассказывает Екатерина Жбанова. — А во вторых, колючки будут преградой для ненужных гостей, а красивые цветочки преобразят участок.

А кому полезна и кому вредна крапива можно прочитать здесь.