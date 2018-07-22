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Преступная группа организовала хищение на 1,3 млн руб. в Нижегородской области
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Преступная группа организовала хищение на 1,3 млн руб. в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Участникам организованной преступной группы, укравшей с крупного предприятия в Нижегородской области имущества на сумму более 1,3 млн, оглашен приговор.
Как было установлено в ходе судебного заседания, для совершения краж, которые происходили с января по август 2017 г., участники группы четко распределили свои роли.
«Шеф» преступного сообщества работал на предприятии, и хорошо знал технологию и организацию работы, систему учета деталей, должностные инструкции сотрудников и разработал принцип хищения, путем незаконного списания деталей, которые затем помещались в мусорный контейнер и вывозились с предприятия для последующего сбыта.
Другой участник преступной группы работал на складе предприятия, и был техническим исполнителем в части похищения коробок с комплектующими со стеллажа склада, их списания в производство, а также помещал их в мусорный контейнер.
Двое других участников на грузовике КАМАЗ вывозили украденные детали с территории предприятия.
Их сообщник продавал украденное имущество, будучи торговцем запасными частями для автомобилей.
Подсудимые вину в совершении преступления признали.
Приговором Городецкого горсуда участники сообщества признаны виновными по ст. 158 УК РФ и приговорены к различным срокам отбытия наказания.
Все участники группы приговором обязаны солидарно возместить материальный ущерб в пользу обокраденного предприятия.
Приговор в законную силу не вступил.
Информация представлена на сайте Городецкого горсуда Нижегородской области.
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