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Параэкспедиция из Сызрани отправилась на внедорожниках к перевалу Дятлова
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Параэкспедиция из Сызрани отправилась на внедорожниках к перевалу Дятлова 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Экспедиция людей с ограниченными возможностями здоровья планирует взобраться на один из самых таинственных и неподступных для туристов перевалов. Перед стартом местный экстремал Дмитрий Кондрашин рассказал о том, что за плечами организаторов нынешней экспедиции уже есть успешный 2-летний опыт проведения подобных трофи-рейдов для инвалидов — на Урал, Кавказ, в Казахстан. Кондрашин подчеркнул, что за все это время ни один из диагнозов участников (а это были и травмы позвоночника, и ДЦП, и ампутации, и рассеянный склероз, и др.) не помешал им прийти к поставленной цели. «На собственном примере мы смогли поверить в то, что это возможно», — поделился экстремал с корреспондентом КТВ-Луч. Параэкспедиция стартовала от Спасской башни сызранского Кремля. Группе предстоит преодолеть 4 тысячи км, в том числе 200 км по суровому бездорожью северного Урала.
Фото: КТВ-Луч
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