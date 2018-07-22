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Человек со стальными ногами отправился из Сызрани покорять перевал Дятлова
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Человек со стальными ногами отправился из Сызрани покорять перевал Дятлова 

63.ru 54 минуты назад
Фото: 63.ru
Участники экспедиции встретились около Сызранского кремля
Несколько жителей Сызрани, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья, отправились в экспедицию на перевал Дятлова. Они поедут на внедорожниках и планируют преодолеть 4000 километров. Путешественники стартовали утром 22 июля от Сызранского кремля. Об этом сообщил руководитель экспедиции, «человек со стальными ногами» Дмитрий Кондрашин.
Дмитрий Кондрашин — путешественник. Он передвигается на протезах, потому что потерял обе ноги ещё в детстве. К 35 годам вместе с единомышленниками Дмитрий достиг скалы Мамбет, исколесил бездорожья, перешел через Уральский хребет и забрался на Инзерские зубчатки.
Дмитрий Кондрашин путешествует на внедорожнике уже много лет  — Наша параэкспедиция на перевал Дятлова официально началась! Кто-то скажет, что экстремальный туризм — не для людей с ограниченными возможностями.
Но у нашей команды — своё мнение по этому вопросу. На протяжении двух лет мы успешно организуем экспедиции на внедорожниках. Ездили на Урал, Кавказ, в Казахстан. Каждый раз берём с собой ребят с инвалидностью. Рассеянный склероз, ДЦП, травмы позвоночника или ампутации ещё ни разу не смогли помешать достижению поставленной цели, — рассказал Дмитрий Кондрашин.
Сызранцам предстоит проехать сотни километров по суровому бездорожью, форсировать вброд несколько рек и взобраться на мистический перевал Дятлова.
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