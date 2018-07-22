Главком ВМС России проследил за репетицией военно-морского парада

В смотре приняли участие корабли Балтийского флота, авиация и пешие войска.

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