Главком ВМС России проследил за репетицией военно-морского парада 

В смотре приняли участие корабли Балтийского флота, авиация и пешие войска.
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция главного смотра военно-морских сил, в которой приняли участие корабли Балтийского флота, военная авиация и пешие войска. Ранее участники парада тренировали порознь.
За репетицией парада лично следил главком ВМС России адмирал флота Владимир Королев. По его словам, главное — соблюсти хронометраж парада. Военные корабли, летчики и пешие войска должны передвигаться синхронно.
До самого парада осталась ровно неделя: в последнее воскресенье июля на Неве и в Кронштадте состоится смотр военно-морских сил России, которого с нетерпением ждут жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы.