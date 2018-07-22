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Главком ВМС России проследил за репетицией военно-морского парада
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Главком ВМС России проследил за репетицией военно-морского парада 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В смотре приняли участие корабли Балтийского флота, авиация и пешие войска.
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция главного смотра военно-морских сил, в которой приняли участие корабли Балтийского флота, военная авиация и пешие войска. Ранее участники парада тренировали порознь.
За репетицией парада лично следил главком ВМС России адмирал флота Владимир Королев. По его словам, главное — соблюсти хронометраж парада. Военные корабли, летчики и пешие войска должны передвигаться синхронно.
До самого парада осталась ровно неделя: в последнее воскресенье июля на Неве и в Кронштадте состоится смотр военно-морских сил России, которого с нетерпением ждут жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы.
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