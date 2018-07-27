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В Волгограде дорожные службы устраняют последствия ливней
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В Волгограде дорожные службы устраняют последствия ливней 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Работы проводятся на улице Московской.
По данным пресс-службы городской администрации, во время ливней один из колодцев в районе ТЦ «Комсомолл» забился песком, щебнем и крупным мусором, из-за чего на магистрали произошел порыв и размытие грунта дорожного полотна. В результате асфальтовое покрытие на подъездной дороге к парковке торгового центра частично просело. Сейчас эти последствия устраняются. Специалисты прочищают коллектор ливневой канализации, засыпают проседания, восстанавливают асфальтовое покрытия.
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