В Волгограде дорожные службы устраняют последствия ливней

Работы проводятся на улице Московской.

По данным пресс-службы городской администрации, во время ливней один из колодцев в районе ТЦ «Комсомолл» забился песком, щебнем и крупным мусором, из-за чего на магистрали произошел порыв и размытие грунта дорожного полотна. В результате асфальтовое покрытие на подъездной дороге к парковке торгового центра частично просело. Сейчас эти последствия устраняются. Специалисты прочищают коллектор ливневой канализации, засыпают проседания, восстанавливают асфальтовое покрытия.