Росгвардейцы рассказали саратовцам о «мобильном телохранителе»

В целях профилактики правонарушений и преступлений в отношении граждан и их имущества в период летних отпусков сотрудники Управления Росгвардии по Саратовской области провели акцию «Безопасный дом, подъезд, квартира». Они проинформировали граждан о предоставляемых ведомством услугах охраны.

Во время обхода частных и многоквартирных домов в шести районах города жителям рассказали не только о том, как работает кнопка тревожной сигнализации, установленная в жилище, но и о «мобильном телохранителе». Услуга позволяет предотвратить уличный грабеж или разбойное нападение. Подключая её на свой телефон, человек получает круглосуточную охрану на территории всего региона. Достаточно лишь нажать кнопку, встроенную в программное обеспечение гаджета, и к месту нахождения абонента незамедлительно выедет наряд вневедомственной охраны.

«Все служебные автомобили вневедомственной охраны Росгвардии оборудованы специальными проблесковыми маячками, так что за 2-4 минуты они прибудут в назначенное место для пресечения противоправных деяний и задержания правонарушителей», — рассказал заместитель начальника управления вневедомственной охраны тероргана полковник Николай Бобков.

В настоящее время под охраной Росгвардии находятся около 23 тысяч квартир и мест хранения имущества граждан, а также свыше 11 тысяч социально значимых

объектов.