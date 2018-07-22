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Росгвардейцы рассказали саратовцам о «мобильном телохранителе»
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Росгвардейцы рассказали саратовцам о «мобильном телохранителе» 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В целях профилактики правонарушений и преступлений в отношении граждан и их имущества в период летних отпусков сотрудники Управления Росгвардии по Саратовской области провели акцию «Безопасный дом, подъезд, квартира». Они проинформировали граждан о предоставляемых ведомством услугах охраны.
Во время обхода частных и многоквартирных домов в шести районах города жителям рассказали не только о том, как работает кнопка тревожной сигнализации, установленная в жилище, но и о «мобильном телохранителе». Услуга позволяет предотвратить уличный грабеж или разбойное нападение. Подключая её на свой телефон, человек получает круглосуточную охрану на территории всего региона. Достаточно лишь нажать кнопку, встроенную в программное обеспечение гаджета, и к месту нахождения абонента незамедлительно выедет наряд вневедомственной охраны.
«Все служебные автомобили вневедомственной охраны Росгвардии оборудованы специальными проблесковыми маячками, так что за 2-4 минуты они прибудут в назначенное место для пресечения противоправных деяний и задержания правонарушителей», — рассказал заместитель начальника управления вневедомственной охраны тероргана полковник Николай Бобков.
В настоящее время под охраной Росгвардии находятся около 23 тысяч квартир и мест хранения имущества граждан, а также свыше 11 тысяч социально значимых
объектов.
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