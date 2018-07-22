На территории бывшего укрепрайона японских захватчиков на северо-востоке Китая крестьяне выращивают древесные грибы

Харбин , 22 июля / Синьхуа / — В деревне Куаншаньцунь города Дуннин провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай / 33-летний крестьянин Инь Хуа и его жена заняты в поле — они готовятся сушить на солнце собранные ими черные древесные грибы. Для китайского крестьянина сегодня здесь все обыденно и мирно, но более 70 лет назад на этой территории было совсем не спокойно.

Деревня Куаншаньцунь расположена у подножия Дуннинского укрепрайона — самого большого военного объекта подобного типа в Азии, построенного японскими захватчиками в 1934-1945 годах.

Город уездного значения Дуннин, расположенный на северо-восточной окраине Китая, отделен от Японского моря лишь горами, поэтому он стал одним из важных районов деятельности японских агрессоров в 30-40-е гг. XX века.

Военные укрепления в Дуннине расположены в гористой местности, японские захватчики проложили здесь разветвленную сеть ходов, напоминающую лабиринт. Здесь же были обустроены различные помещения — командный пункт, пункты наблюдения, склады боеприпасов, кухня и т. д.

Дуннинский укрепрайон — это не только оставленные войной исторические развалины, но и живой учебник истории", — отметил Ван Цзунжэнь, член Китайского общества исследователей истории Второй мировой войны. По его словам, крепость является укором японским агрессорам за совершенные ими вопиющие преступления.

В наши дни Дуннин прилагает активные усилия к тому, чтобы стать важным полюсом экономического роста среди приграничных регионов страны посредством развития приграничной торговли и своих «фирменных» отраслей.

Сегодня Дуннин называют «городом черных древесных грибов», а также одной из пилотных зон освоения и открытости Китая. В 2017 году чистый среднедушевой доход местных крестьян составил 23 224 юаня /около 3400 долл. США /. По этому показателю Дуннин уже 8 лет подряд занимает первое место среди всех уездов и городов уездного уровня провинции Хэйлунцзян. В частности, 75 процентов всех доходов, полученных в сельском хозяйстве, пришлись на такие отрасли, как выращивание и сбор черных древесных грибов и лесных ягод.

В прошлом году объем производства сушеных черных древесных грибов в Дуннине составил 59 тыс. тонн, стоимостный объем производства всей отрасли достиг 3,28 млрд юаней, отрасль помогла обогатиться более чем 40 тыс. крестьянских семей. Черные древесные грибы, выращенные в Дуннине, отправляются на экспорт в 40 с лишним стран и районов мира.

Раньше Инь Хуа выращивал кукурузу и сою, его доходы были невелики. Пять лет назад он перешел к выращиванию черных древесных грибов. В 2017 году его чистые доходы составили около 170 тыс. юаней. Таким образом, выращивание древесных грибов значительно улучшило благосостояние крестьян в Дуннине, в том числе и Инь Хуа.

В прошлом месяце несколько друзей детства Инь Хуа приезжали в родной город. Они снова побывали на территории бывшей военной крепости. «Война — огромная трагедия для каждой семьи. Лишь ценя мир, можно создать счастливую жизнь, такую, как у нас сегодня», — сказал Инь Хуа. -0-