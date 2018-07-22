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Хэмилтон выиграл Гран-при Германии, Феттель и Сироткин сошли
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Хэмилтон выиграл Гран-при Германии, Феттель и Сироткин сошли 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке на Гран-при Германии. Второе место досталось его напарнику Валттери Боттасу, третьим финишировал пилот «Феррари» Кими Райкконен. Себастьян Феттель сошёл с дистанции, вылетев с трассы.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин и его напарник Лэнс Стролл так же сошли.
Формула-1. Гран-при Германии. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Валттери Боттас («Мерседес»)
3. Кими Райкконен («Феррари»)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
5. Нико Хюлькенберг («Рено»)
6. Ромен Грожан («Хаас»)
7. Серхио Перес («Форс Индия»)
8. Эстебан Окон («Форс Индия»)
9. Маркус Эрикссон («Заубер»)
10. Брендон Хартли («Торо Россо»)
11. Кевин Магнуссен («Хаас»)
12. Карлос Сайнс («Рено»)
13. Стоффель Вандорн («Макларен»)
14. Пьер Гасли («Торо Россо»)
15. Шарль Леклер («Заубер»)
16. Фернандо Алонсо («Макларен»)
Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал
Себастьян Феттель («Феррари») — не финишировал
Сергей Сироткин («Уильямс») — не финишировал
Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал.
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