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КЖД: дополнительные электрички будут ходить в приморском направлении до пятницы
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КЖД: дополнительные электрички будут ходить в приморском направлении до пятницы 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
КЖД сохранила в расписании дополнительные электрички в приморском направлении. Дополнительные «Ласточки» будут курсировать до пятницы, сообщает пресс-служба пассажирской компании.
С 23 по 27 июля до Светлогорска и Зеленоградска можно будет доехать на 46 пригородных поездах, 15 из которых проследуют в режиме экспресса с минимальным количеством остановок. Калининградская пригородная пассажирская компания решила сохранить дополнительные «Ласточки» из-за благоприятного прогноза погоды.
Ранее дополнительные поезда на зеленоградском направлении назначили на 21 и 22 июля.
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