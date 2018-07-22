КЖД: дополнительные электрички будут ходить в приморском направлении до пятницы

КЖД сохранила в расписании дополнительные электрички в приморском направлении. Дополнительные «Ласточки» будут курсировать до пятницы, сообщает пресс-служба пассажирской компании.

С 23 по 27 июля до Светлогорска и Зеленоградска можно будет доехать на 46 пригородных поездах, 15 из которых проследуют в режиме экспресса с минимальным количеством остановок. Калининградская пригородная пассажирская компания решила сохранить дополнительные «Ласточки» из-за благоприятного прогноза погоды.

Ранее дополнительные поезда на зеленоградском направлении назначили на 21 и 22 июля.