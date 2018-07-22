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Воду в домах в центре Ростова дадут к концу дня
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Воду в домах в центре Ростова дадут к концу дня 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Поломку устранят в течение двух-трех часов
Дома, расположенные в центре донской столицы, со вчерашнего вечера остаются без воды. Об этом корреспонденту 161.ru сообщила ростовчанка Елизавета Кубракова. По словам девушки, холодная вода перестала идти примерно в семь часов вечера 21 июля. И ее до сих пор не включили. — В доме на Семашко, 91 отключили воду. Что делать и когда ее снова дадут, мы не знаем. Придется запасаться пятилитровыми бутылками. Об отключениях нас никто не предупреждал, — рассказала 161.ru Елизавета. Другие жители города тоже пожаловались на отсутствие горячей и холодной воды в кране. Мы обратились за комментарием в Ростовский водоканал. — Причиной стал порыв на водоводе. Вода подается с пониженным давлением, но, видимо, куда-то вовсе не доходит, — объяснили 161.ru в пресс-службе учреждения. Представитель водоканала заверил корреспондента, что поломку устранят в течение ближайших двух-трех часов.
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