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Повышение пенсионного возраста: власть не отступит?
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Повышение пенсионного возраста: власть не отступит? 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
19 июля Госдума приняла закон о пенсионной реформе в первом чтении, так и не дождавшись положительных отзывов всех региональных парламентов. Впрочем, депутаты пообещали, что всенародное обсуждение тоже будет: главное было принять концепцию (чтобы было понятно, какой тренд выбран).
20 июля президент Путин впервые более-менее определенно высказался по поводу реформы: ему не нравятся варианты повышения пенсионного возраста. Отметил, что и в правительстве это мало кому (интересно, кому же?) нравится. Признал, что деньги на пенсии есть, как, впрочем, и проблемы в пенсионной системе. И что он еще подумает…
Между тем фонд «Петербургская политика» на днях выпустил обзор выступлений региональных парламентов, назвав 12 регионов, которые выступили с молчаливым протестом, не проголосовав никак (с тех пор, впрочем, Якутия и Камчатка уже сказали свое «за»).
На самом деле мотивы регионов вовсе не столь благородны. Одни, как Москва, уклонились из-за предстоящих выборов, чтобы лишний раз не злить народ. Другие, как Амурская область и Дагестан, поступили дипломатично, объяснив молчание тем, что не успели, ушли на каникулы. Ряд регионов (Якутия, Чукотка, Камчатка, Сахалин, Магадан и другие) поступили еще более хитро: в целом поддерживаем, только оставьте нам все наши льготы, то есть ранний выход на пенсию жителей Крайнего Севера.
Открыто выступил лишь врио губернатора Омской области г-н Бурков. И то — по местному каналу ТВ.
Почти все регионы голосовали тайно — видимо, самим стыдно. А красноярские депутаты (среди которых из 31 человека 11 уже пенсионеры с 60 лет) отличились, проголосовав даже дважды. Первый раз у них получилось «против», второй — «за». Между тем продолжительность жизни мужчин в крае едва дотягивает до 64 лет.
В общем, требование публично высказать отношение к пенсионной реформе оказалось хорошей проверкой ветвей власти на тему, чьи же интересы они представляют. В кулуарах многие ругают перемены, а как оказываются у заветной кнопки, нажимают привычную «за».
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