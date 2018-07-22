«Русского лото» снова принесло выигрыш жителю Воронежской области 

Счастливчик получит путешествие или 200 тыс. рублей. Житель Воронежской области стал одним из победителей очередного тиража «Русского лото». В воскресенье, 22 июля, его билет стал призовым — счастливчик получит путешествие. В 1241 тиража «Русского лото» всего разыграли 150 путешествий. Один из выигравших — житель Воронежской области. Победитель получит путёвку или её денежный эквивалент — 200 тыс. рублей. Это не самый крупный выигрыш в лотерею в последние несколько месяцев, но он подтверждает тот факт, что жителям Воронежской области удача стала улыбаться особенно часто. Справка Настоящая лотерейная лихорадка охватила Воронежскую области после того, как пенсионерка Наталья Власова из села Панино выиграла самую крупную сумму в истории отечественных розыгрышей — полмиллиарда рублей. После счастливого случая в родном селе Натальи продажи лотерейных билетов выросли вдвое, существенно увеличились они и во всём регионе. В воронежских отделениях почты, билеты раскупают в считанные дни. Особым спросом, говорят сотрудники, пользуется лотерея «Миллиард» — её на прилавках уже не осталось. После выигрыша Натальи Власовой новую волну ажиотажа вокруг лотерей вызвал крупный выигрыш жительницы Воронежской области. В ноябре 2017 года студентка Елизавета Данилова стала обладательницей загородного дома. Девушка стала покупать лотерейные билеты после новости о сорвавшей рекордный куш пенсионерки из Панино. В тех пор воронежцы как никогда регулярно ловили удачу за хвост, выигрывая таунхаусы, квартиры, автомобили и крупные денежные призы. В итоге Воронежская область возглавила топ-10 рекордных выигрышей за всю историю лотерей в России. Один из последних победителей — волейбольный тренер в детской спортивной школе Сергей Шевченко. Мужчина купил несколько билетов «Спортлото» и выиграл всего 100 рублей. Но их он решил потратить ещё на один билет, который ему и принёс 5 млн рублей в серии «Спортивные столицы». А вот Кириллу и Татьяне Денисовым счастливый билет, выигравший дом у моря, подарил свёкр. По словам счастливчиков, подарок отца пришелся очень кстати — Кирилл и Татьяна как раз планировали взять ипотеку и решить жилищный вопрос. Поэтому супруги решили забрать приз деньгами. Алина Скобцева