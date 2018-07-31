В Китае пообещали покарать фигурантов дела о подделке вакцины от бешенства

ПЕКИН, 31 июл — РИА Новости Госсовет Китая на проведенном в понедельник заседании обещало сурово наказать фигурантов громкого дела о подделке вакцины от бешенства, в том числе привлечь к уголовной ответственности и пожизненно лишить права заниматься фармацевтической деятельностью, следует из опубликованного заявления на сайте кабмина.

Отмечается, что на данный момент уже очевидно, что компания Changchun Changsheng Life Sciences в процессе производства вакцины против бешенства допустила серьезные нарушения стандартов качества лекарственных средств, а также правил производства фармацевтической продукции. В частности, компания без получения разрешения изменила технологию, а также допустила такие противозаконные деяния, как фабрикация протоколов проверки, уничтожение свидетельств.

"В отношении виновных будут наложены крупные штрафы, судебные органы в дальнейшем на основе результатов расследования примут решение о привлечении к уголовной ответственности, виновные в самых серьезных нарушениях должны быть приговорены к тюремным срокам, отстранены от рынка, а также пожизненно лишены права заниматься фармацевтической деятельностью", — говорится в заявлении по итогам заседания.

Скандал вокруг одного из крупнейших в Китае производителей фармацевтических препаратов из провинции Цзилинь (Гирин) Changchun Changsheng Life Sciences, который занимает второе место по объемам производства вакцины от бешенства в КНР, разгорелся 22 июля. Государственное управление Китая по контролю за продуктами питания и медикаментами (CFDA) после проведенной проверки потребовало от компании немедленно прекратить производство вакцины, позже поступило распоряжение с рынка отозвать всю вакцину, произведенную компанией. Власти выявили, что предприятие подделывает данные о производстве и нарушает государственные нормы управления качеством продукции.

История получила широкий резонанс в социальных сетях, так как пострадавшими от контрафактной вакцины могут стать преимущественно дети до шести лет. Общественность призвала власти принять меры и наказать компанию и всех причастных самым серьезным образом. Расследование дела продолжается, власти уже задержали 15 человек, подозреваемых в уголовном преступлении.

После разгоревшегося скандала власти инициировали тщательную проверку всей отрасли производства вакцины в масштабах всей страны.