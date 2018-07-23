В Китае начали расследование дела о нарушениях при производстве вакцины

ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости . Власти Китая в понедельник начали расследование в отношении пяти высокопоставленных сотрудников компании Changchun Changsheng Life Sciences, вокруг которой разгорелся скандал из-за нарушений при производстве вакцины от бешенства, говорится в заявлении бюро общественной безопасности города Чанчунь в соцсети Weibo.

В числе подозреваемых оказалась глава компании по фамилии Гао, а еще также четыре представителя высшего руководства Changchun Changsheng Life Sciences.

Председатель КНР Си Цзиньпин , находящийся за границей с госвизитами по африканским странам, призвал соответствующие органы КНР с особым вниманием отнестись к этому случаю и оперативно информировать общественность о ходе расследования, а также как можно скорее призвать всех виновных к ответственности. Он назвал действия компании Changchun Changsheng Life Sciences «противозаконными, отвратительными и шокирующими».

"Обеспечение медицинской безопасности населения является долгом и обязанностью правительственных и партийных органов всех ступеней, необходимо всегда ставить здоровье народа на первое место и постоянно совершенствовать государственную систему управления вакциной", — заявил китайский лидер.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян также лично распорядился провести тщательное расследование скандального дела о производстве с нарушениями стандартов вакцины от бешенства и потребовал строгого наказания для всех виновных. По его мнению, «это дело с вакцинами перешагнуло через все пределы человеческой нравственности».

Крупный производитель фармацевтических препаратов из провинции Цзилинь (Гирин) Changchun Changsheng Life Sciences занимает второе место по объемам производства вакцины от бешенства в КНР. Государственное управление Китая по контролю продуктов питания и медикаментов (CFDA) после проведенной проверки потребовало от компании немедленно прекратить производство вакцины. Власти установили, что предприятие подделывает данные о производстве и нарушает государственные нормы управления качеством продукции.

История получила широкий резонанс в социальных сетях, так как возможными пострадавшими от контрафактной вакцины могут быть преимущественно дети до шести лет. Общественность призвала власти принять меры и наказать компанию и всех причастных самым серьезным образом.