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В Китае чиновник пытался покончить с собой на фоне скандала с вакциной
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В Китае чиновник пытался покончить с собой на фоне скандала с вакциной 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 31 июл — РИА Новости. Глава департамента по вопросам иммунизации центра по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Шаньдун Сун Личжи пытался покончить жизнь самоубийством на фоне разгоревшегося скандала с подделкой вакцины, чиновник утвердил вакцину DTaP для проведения вакцинации 210 тысяч детей.
Скандал вокруг одного из крупнейших в Китае производителей фармацевтических препаратов из провинции Цзилинь (Гирин) Changchun Changsheng Life Sciences, который занимает второе место по объемам производства вакцины от бешенства в КНР, разгорелся 22 июля. При этом Changsheng Biotechnology и ее дочерние предприятия уже не впервые замешаны в крупном скандале с вакциной, 18 июля 2018 года управление по контролю продуктов питания и медикаментов провинции Цзилинь сообщило о начале расследования в отношении производства вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша (DTaP).
Как пишут китайские СМИ, Сун Личжи был ответственным лицом за проведение вакцинации в провинции Шаньдун и утвердил вакцину замешанной в скандале компании. Вакцину перестали вводить детям только после того, как в этом месяце началось расследование в отношении скомпрометированной компании-производителя. На днях чиновник попытался покончить жизнь самоубийством, в настоящий момент он находится в критическом состоянии.
Государственное управление Китая по контролю за продуктами питания и медикаментами (CFDA) после проведенной проверки потребовало от компании Changchun Changsheng Life Sciences прекратить производство вакцины, позже поступило распоряжение с рынка отозвать всю вакцину, произведенную компанией. Власти выявили, что предприятие подделывает данные о производстве и нарушает государственные нормы управления качеством продукции.
История получила широкий резонанс в социальных сетях, так как пострадавшими от контрафактной вакцины могут стать преимущественно дети до шести лет. Общественность призвала власти принять меры и наказать компанию и всех причастных самым серьезным образом. Расследование дела продолжается, власти уже задержали 15 человек, подозреваемых в уголовном преступлении.
После разгоревшегося скандала власти инициировали тщательную проверку всей отрасли производства вакцины в масштабах всей страны.
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