Премьер Госсовета Китая призвал строго наказать виновных в подделке вакцин

"Это дело с вакцинами перешагнуло через все нравственные человеческие пределы, необходимо предоставить всему китайскому народу четкое объяснение", — заявил Ли Кэцян.

Согласно распоряжению Ли Кэцяна, соответствующие департаменты Госсовета должны оперативно направить на место специальную комиссию по расследованию, которая должна отследить цепочки производства и продажи всех типов вакцин, производимых замешанной в скандале компанией.

"Вне зависимости от того, предприятие это или отдельно взятое лицо, все виновные должны быть наказаны самым серьезным образом, не допускается никаких поблажек", — подчеркнул премьер Госсовета.

Он отметил, что необходимо как можно скорее создать для людей безопасную и спокойную среду для жизни, «нанести жесткий и решительный удар по всем, кто, совершая противозаконные поступки, вредит здоровью и безопасности жизни населения, они должны понести суровое наказание в соответствии с законодательством».

Ли Кэцян также выразил решимость наказать соответствующие контролирующие органы, допустившие возникновение и развитие этой ситуации.

Новый громкий скандал вокруг производства вакцин разразился в Китае , на этот раз он коснулся крупного производителя фармацевтических препаратов из провинции Цзилинь (Гирин) Changchun Changsheng Life Sciences, который занимает второе место по объемам производства вакцины от бешенства в КНР.

Государственное управление Китая по контролю продуктов питания и медикаментов (CFDA) после проведенной проверки потребовало от Changchun Changsheng Life Sciences немедленно прекратить производство вакцины. Власти выявили, что предприятие подделывает данные о производстве и нарушает государственные нормы управления качеством продукции.

История получила широкий резонанс в социальных сетях, так как пострадавшими от контрафактной вакцины являются преимущественно дети до шести лет. Общественность призвала власти принять меры и наказать компанию и всех причастных самым серьезным образом.