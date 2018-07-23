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Премьер Госсовета Китая призвал строго наказать виновных в подделке вакцин
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Премьер Госсовета Китая призвал строго наказать виновных в подделке вакцин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян лично распорядился провести тщательное расследование скандального дела о производстве с нарушениями стандартов вакцины от бешенства, он потребовал строгого наказания для всех виновных, говорится в заявлении на сайте Госсовета КНР.
"Это дело с вакцинами перешагнуло через все нравственные человеческие пределы, необходимо предоставить всему китайскому народу четкое объяснение", — заявил Ли Кэцян.
Согласно распоряжению Ли Кэцяна, соответствующие департаменты Госсовета должны оперативно направить на место специальную комиссию по расследованию, которая должна отследить цепочки производства и продажи всех типов вакцин, производимых замешанной в скандале компанией.
"Вне зависимости от того, предприятие это или отдельно взятое лицо, все виновные должны быть наказаны самым серьезным образом, не допускается никаких поблажек", — подчеркнул премьер Госсовета.
Он отметил, что необходимо как можно скорее создать для людей безопасную и спокойную среду для жизни, «нанести жесткий и решительный удар по всем, кто, совершая противозаконные поступки, вредит здоровью и безопасности жизни населения, они должны понести суровое наказание в соответствии с законодательством».
Ли Кэцян также выразил решимость наказать соответствующие контролирующие органы, допустившие возникновение и развитие этой ситуации.
Новый громкий скандал вокруг производства вакцин разразился в Китае, на этот раз он коснулся крупного производителя фармацевтических препаратов из провинции Цзилинь (Гирин) Changchun Changsheng Life Sciences, который занимает второе место по объемам производства вакцины от бешенства в КНР.
Государственное управление Китая по контролю продуктов питания и медикаментов (CFDA) после проведенной проверки потребовало от Changchun Changsheng Life Sciences немедленно прекратить производство вакцины. Власти выявили, что предприятие подделывает данные о производстве и нарушает государственные нормы управления качеством продукции.
История получила широкий резонанс в социальных сетях, так как пострадавшими от контрафактной вакцины являются преимущественно дети до шести лет. Общественность призвала власти принять меры и наказать компанию и всех причастных самым серьезным образом.
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