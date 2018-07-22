В пруду Кировского района утонул мужчина с татуировками

Сегодня в Семхозном пруду Кировского района Саратова было найдено тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает портал «ЧП-Саратов».

Утопленника обнаружили местные жители. Они сообщили об этом в полицию. Сотрудники службы спасения достали тело из пруда. Следственно-оперативная группа занимается выяснением обстоятельств произошедшего. На данный момент личность погибшего не установлена. Единственная опознавательная примета — татуировки в виде звёзд на коленях.