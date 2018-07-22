Как завещать квартиру: пошаговое руководство

Если вы задумались о завещании квартиры, то наверняка хотите, чтобы недвижимость осталась во владении наследника и не отошла кому-то другому в ходе судебного разбирательства. Для этого нужно составить завещание так, чтобы у хитроумных адвокатов не осталось пространства для маневра.

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В какой форме составить завещание?

Для официальных документов самое главное — выдержать формат. Согласно статье 1124 Гражданского кодекса РФ открытое завещание составляется в письменном виде на бланке с несколькими степенями защиты и заверяется нотариально. Если завещатель не в состоянии добраться до нотариальной конторы, завещание составляется в произвольной письменной форме в присутствии двух свидетелей.

Фото: Instagram karaganda_urist_00 Тяжелобольному человеку желательно подготовить документальное подтверждение своей дееспособности, иначе завещание могут оспорить, заявив, что завещатель был не в силах рассуждать здраво из-за приема сильнодействующих препаратов.

Для оформления завещания маломобильному пациенту нужен еще один свидетель! Фото: Instagram omega_group_spb Сведения о регистрации завещания заносятся в электронный реестр ЕИС. Вы можете внести в документ изменения или вовсе отменить его, и все обновления тут же отобразятся в реестре. Так что можете не опасаться подлога: все попытки подделать завещание будут разоблачены.

Электронная регистрация завещания исключает подлог и подделку документов. Фото: unsplash.com При регистрации завещания многим не хотелось бы посвящать нотариуса в семейные дела. Для таких случаев существует закрытое завещание — документ, подготовленный завещателем, подается в запечатанном конверте. После заверения на конверте проставляется дата регистрации завещания и подписи двух свидетелей, а сам документ запечатывается во второй конверт.

Закрытое завещание преподнесет наследникам сюрприз. Фото: Instagram omega_group_spb Учтите, что закрытое завещание легко оспорить. Неспециалисту сложно учесть все тонкости, которые могут послужить поводом к опротестованию документа, так что лучше дать нотариусу вычитать проект и вовремя устранить оплошности, из-за которых ваш наследник может лишиться жилплощади.

Кому завещать квартиру?

Закон разрешает завещать недвижимость не только родственникам, но и посторонним людям, в том числе иностранцам, а также юридическим лицам или государству. Статьей 1149 ГК РФ введены ограничения свободы волеизъявления. Согласно им, иждевенцы завещателя гарантированно должны получить 50% недвижимости. На эту долю вправе претендовать:

дети до 18 лет;

дети-инвалиды любого возраста;

нетрудоспособные родители и муж/жена;

другие нетрудоспособные люди, проживавшие совместно с составителем завещания не менее года до его смерти.

Много претендентов на квартиру? Будьте начеку, составляя завещание! Фото: Instagram ekspertmoscow

Может случиться и так, что определенный вами наследник на момент открытия наследства умрет, откажется от наследства или будет признан недостойным. В таких случаях квартира и прочее имущество наследуются по закону в порядке очереди, как разъясняют соответствующие статьи Гражданского кодекса.

Порядок наследования

Законные наследники

Муж или жена, ребенок и отец с матерью

Дедушка и бабушка, братья и сестры, племянники по праву представления

Дяди и тети, двоюродные братья и сестры по праву представления

Родители дедушки и бабушки

Если вас не устраивает такой вариант, укажите в завещании запасного наследника.

Какие документы нужны для составления завещания?

В случае передачи жилья вместе со всем имуществом для оформления завещания достаточно паспорта гражданина РФ. Пожилым людям старше 55 лет желательно принести справку из психоневрологического диспансера, подтверждающую, что на момент оформления завещания вы не страдали деменцией. После 70 лет психоневрологическое освидетельствование становится обязательным. Дополнительным доказательством дееспособности может служить видеосъемка регистрации завещания. Когда квартира передается как часть имущества, также понадобится предъявить документы, подтверждающие право собственности на недвижимость.

Что писать в завещании?

Прежде чем отправляться к нотариусу, подготовьте проект завещания, в котором укажите:

паспортные данные: ФИО, дату рождения, адрес, наименование органа, выдавшего паспорт, дату и место его выдачи;

сведения о наследниках — полные имена и адреса, написанные без сокращений;

описание квартиры;

распределение долей (по умолчанию всем наследникам выделяют равные доли);

дата и место регистрации завещания;

прочие указания.

Выделение долей обеспечит мирное проживание нескольких родственников под одной крышей. Фото: Instagram advokat_pliev

Наследователь имеет право выдвигать условия для вступления в наследство. Если вы хотите обеспечить кого-нибудь жилплощадью без выделения доли собственности, обяжите наследника предоставить третьему лицу возможность пожизненного проживания в квартире. Тот же финт можно проделать и для организации присмотра за осиротевшими питомцами.

Фото: unsplash.com К заверению принимаются тексты:

без опечаток, исправлений, зачеркиваний и прочих помарок;

все числа и даты указывают прописью;

также нотариус может составить завещание с ваших слов.

Многостраничные документы нужно подшить и пронумеровать листы.

Фото: Instagram korolevaelena1

Перед регистрацией наследодатель заверяет завещание своей подписью, а если болезнь или увечье не позволяет расписаться лично, просите об этом кого угодно, но в присутствии нотариуса.

Фото: unsplash.com Точное указание даты и места удостоверения открытого завещания — обязательное условие для вступления документа в юридическую силу. Если вы не укажете эти данные или допустите неточность, документ может быть признан неправомочным.

Завещание составляется в двух экземплярах. Оригинал остается у нотариуса, копия хранится у наследодателя. За нотариальное заверение начисляется госпошлина в размере 100 рублей; услуги частных бюро обходятся на порядок дороже — до тысячи рублей. Однако расходы того стоят. Если вы все сделали правильно, ваши наследники не останутся без крыши над головой!