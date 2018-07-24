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После жаркой недели в Пермь придёт похолодание
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После жаркой недели в Пермь придёт похолодание 

АиФ Пермь 58 минут назад
Фото: АиФ Пермь
После прохладных выходных в Пермь пришла жара.
«Сейчас в Пермском крае установился мощный антициклон. Вся рабочая неделя будет безоблачной и безветренной. Со вторника 30-градусная жара начнёт распространяться по всему краю. Самыми жаркими днями станут среда и четверг. В эти дни столбик термометра может подняться до 31 градуса. Однако температурный максимум этого лета — 32,6 градуса, — который был зафиксирован 26 июня, вряд ли будет побит», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.
А вот с пятницы в Пермском крае начнётся слабое похолодание. Температура опустится на 1-2 градуса.
В субботу ожидается прохождение холодного фронта. Но сильных дождей синоптики не обещают. Возможны лишь локальные грозы в отдельных районах края.
В воскресенье похолодание продолжится.
«Пока сложно сказать, насколько интенсивным оно будет. Со смещением антициклона с севера произойдёт заток холодного воздуха на территорию нашего региона. Осадков по-прежнему не прогнозируется», — рассказал Андрей Шихов.
А вот в начале следующей недели температура в Перми и крае может опуститься ещё значительнее. По словам специалистов, по краю ожидается от +10 до +15.
«Каким в этом году будет август говорить пока рано. По долгосрочным прогнозам Гидрометцентра, август должен быть близким к норме по температуре и количеству осадков. Но пока сложно сказать, что будет. Сейчас можно утверждать лишь то, что в начале следующей недели Пермь ждёт серьёзное похолодание», — рассказал начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.
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