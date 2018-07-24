После жаркой недели в Пермь придёт похолодание

После прохладных выходных в Пермь пришла жара.

«Сейчас в Пермском крае установился мощный антициклон. Вся рабочая неделя будет безоблачной и безветренной. Со вторника 30-градусная жара начнёт распространяться по всему краю. Самыми жаркими днями станут среда и четверг. В эти дни столбик термометра может подняться до 31 градуса. Однако температурный максимум этого лета — 32,6 градуса, — который был зафиксирован 26 июня, вряд ли будет побит», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов

А вот с пятницы в Пермском крае начнётся слабое похолодание. Температура опустится на 1-2 градуса.

В субботу ожидается прохождение холодного фронта. Но сильных дождей синоптики не обещают. Возможны лишь локальные грозы в отдельных районах края.

В воскресенье похолодание продолжится.

«Пока сложно сказать, насколько интенсивным оно будет. Со смещением антициклона с севера произойдёт заток холодного воздуха на территорию нашего региона. Осадков по-прежнему не прогнозируется», — рассказал Андрей Шихов.

А вот в начале следующей недели температура в Перми и крае может опуститься ещё значительнее. По словам специалистов, по краю ожидается от +10 до +15.