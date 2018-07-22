Военные полицейские из Ирана прибыли в Россию для участия в Армейских играх

"Накануне в аэропорт «Внуково» прибыла команда Исламской Республики Иран в составе 16 человек, принимающих участие в Армейских международных играх «Арми-2018» на конкурсе военных полицейских «Страж порядка». На встрече присутствовали представители посольства республики в России , военный атташе Ирана, представители Главного управления военной полиции министерства обороны Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители вооруженных сил Ирана впервые участвуют в конкурсе военных полицейских в ключе состязаний Армейских международных игр.

Сообщается, что прибывших членов команды разместили на жилом фонде в Алабино, где обычно размещаются иностранные команды, принимающие участие в играх. Сегодня участникам предоставляется выходной день. Руководством главного управления военной полиции Минобороны РФ организована культурная программа с выездом в Москву, а также посещением открытой экспозиции музея на Поклонной горе.