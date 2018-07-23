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В Омске улицу Лермонтова закрыли для трамваев
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В Омске улицу Лермонтова закрыли для трамваев 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Вчера, 22 июля, в паблике «Аварийный Омск» появился пост от сотрудницы МУП «Городской электротранспорт» Елены Тихоновской. Омичка написала, что с 20 по 24 июля улица Лермонтова будет перекрыта на несколько дней.
Закрытие движения для трамваев случилось из-за замены рельс на перекрёстке с улицей Богдана Хмельницкого. Сейчас маршруты ездят по изменённой схеме.
— Просим всех омичей отнестись с пониманием. Мы много лет ждали этого ремонта! С Уважением к Вам, работники электрического транспорта, — написала Тихоновская.
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