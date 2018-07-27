Птичий грипп охватил семь районов в Чувашии

ТАСС , 27 июля. Птичий грипп за неделю распространился еще на три района в Чувашии — Шумерлинский, Ибресинский и Красночетайский. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации главы республики.

Ранее сообщалось, что с 11 по 18 июля очаги инфекции были зафиксированы в четырех районах республики — Батыревском, Комсомольском, Яльчикском и Цивильском . На этих территориях введен карантин.

"Очаги высокопатогенного гриппа птиц за неделю выявлены в Шумерле и Шумерлинском районе, в Ибресинском и Красночетайском районах. Пока источник распространения птичьего гриппа не найден", — отметили в пресс-службе.

Из резервного фонда кабинета министров республики выплачено порядка 2 млн рублей компенсаций за изъятую птицу и яйца. Сумма выплат составляет 55 рублей 60 копеек за килограмм птицы в живом весе и 29 рублей 70 копеек за десяток яиц.

Птичий грипп — инфекционная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов заболевания для людей не опасны.