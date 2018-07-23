Ещё
Историческое дерби: ХК «Лада» на первую игру сезона едет в Самару
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Историческое дерби: ХК «Лада» на первую игру сезона едет в Самару 

63.ru 25 минут назад
Фото: 63.ru
Хоккеисты «Лады» начали ледовые тренировки
Первую домашнюю игру два клуба Высшей хоккейной лиги из 63 региона проведут в Самарской области. Речь идет о тольяттинской «Ладе» и самарском ЦСК ВВС.
Самарские хоккеисты не отстают от своих коллег из автограда
— Команды скрестят клюшки 6 сентября на льду спорткомплекса «Кристалл» на Мехзаводе, — рассказали представители хоккейных клубов.
Именно эта площадка стала домашней для самарского клуба после сноса дворца спорта на Молодогвардейской.
10 сентября «Лада» в Тольятти сыграет с орским «Южным Уралом», а ЦСК ВВС в Самаре с «Горняком» (Учалы). Весь календарь
Чемпионат, в котором в этом сезоне будут играть два самарских клуба, будет называться «ВХЛ-Кубок Шелкового пути». В нем участвуют 29 команд из регионов России, Казахстана и Китая. Клубы сыграют 812 матчей между собой. Предварительный этап закончится в феврале 2019 года. Победителю плей-офф вручат Кубок имени Владимира Петрова — двукратного олимпийского чемпиона и девятикратного чемпиона мира по хоккею.
63.ru: последние новости
В департаменте транспорта назвали дату возвращения троллейбуса № 16 на линию В самарской исправительной колонии женщин наказывали за хранение дезодоранта и крема АВТОВАЗ: «Ладу-Приору» снимут с производства в конце июля
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль133
Когда грянет кризис и другие события дня7
Украинский политик лично проверил Крымский мост44
Пытавшим заключенного тюремщикам нашли оправдание193
Россияне взбунтовались из-за нового налога463
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение