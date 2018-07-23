Историческое дерби: ХК «Лада» на первую игру сезона едет в Самару 

Хоккеисты «Лады» начали ледовые тренировки
Первую домашнюю игру два клуба Высшей хоккейной лиги из 63 региона проведут в Самарской области. Речь идет о тольяттинской «Ладе» и самарском ЦСК ВВС.
Самарские хоккеисты не отстают от своих коллег из автограда
— Команды скрестят клюшки 6 сентября на льду спорткомплекса «Кристалл» на Мехзаводе, — рассказали представители хоккейных клубов.
Именно эта площадка стала домашней для самарского клуба после сноса дворца спорта на Молодогвардейской.
10 сентября «Лада» в Тольятти сыграет с орским «Южным Уралом», а ЦСК ВВС в Самаре с «Горняком» (Учалы). Весь календарь
Чемпионат, в котором в этом сезоне будут играть два самарских клуба, будет называться «ВХЛ-Кубок Шелкового пути». В нем участвуют 29 команд из регионов России, Казахстана и Китая. Клубы сыграют 812 матчей между собой. Предварительный этап закончится в феврале 2019 года. Победителю плей-офф вручат Кубок имени Владимира Петрова — двукратного олимпийского чемпиона и девятикратного чемпиона мира по хоккею.