Историческое дерби: ХК «Лада» на первую игру сезона едет в Самару

Хоккеисты «Лады» начали ледовые тренировки

Первую домашнюю игру два клуба Высшей хоккейной лиги из 63 региона проведут в Самарской области . Речь идет о тольяттинской «Ладе» и самарском ЦСК ВВС.

Самарские хоккеисты не отстают от своих коллег из автограда

— Команды скрестят клюшки 6 сентября на льду спорткомплекса «Кристалл» на Мехзаводе, — рассказали представители хоккейных клубов.

Именно эта площадка стала домашней для самарского клуба после сноса дворца спорта на Молодогвардейской.

10 сентября «Лада» в Тольятти сыграет с орским «Южным Уралом», а ЦСК ВВС в Самаре с «Горняком» ( Учалы ). Весь календарь