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ХК «Лада» начнет сезон матчем с ЦСК ВВС
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Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе

ХК «Лада» начнет сезон матчем с ЦСК ВВС 

Волга Ньюс 29 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Первый домашний матч на льду «Лада-арены» тольяттинский клуб проведет 10 сентября против «Южного Урала» из Орска, сообщает официальный сайт клуба.
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