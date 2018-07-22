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Мэр Пензы поручил продолжить ремонт тротуаров в центре города
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Мэр Пензы поручил продолжить ремонт тротуаров в центре города 

PNZdrive 21 минуту назад
Фото: PNZdrive
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев во время выездного совещания в воскресенье, 22 июля, поднял ряд важных для автомобилистов и пешеходов вопросов. Сегодня во главу угла он поставил перед подчиненными задачу отремонтировать тротуары на нескольких центральных улицах города.
Вместе с мэром территории Пензы объехали заместитель главы городской администрации Юрий Ильин, а также директор МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Максим Иванкин.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в первую очередь Виктор Кувайцев проинспектировал нынешнее состояние нового тротуара на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова. Он распорядился завершить на этом участке примыкание к дорожкам и торговым объектам, решить вопрос с отводом дождевой воды.
«Необходимо исключить ситуацию, когда дождевые потоки вместе с газонной землей будут стекать на проезжую часть», — отметил Виктор Кувайцев.
Помимо этого градоначальник поручил заняться ремонтом подпорной стенки вдоль тротуара. Представителям организации МУП «Пензадормост» дал задание обеспечить чистоту этой пешеходной зоны.
«Важно, чтобы все пешеходные связи имели законченный вид. В центральной части Пензы необходимо продолжить ремонт тротуаров на улицах Володарского, Славы, Советской, Пушкина. Определите объем работ и подготовьте сметную документацию», — констатировал мэр города.
Кроме того, во время выездного совещания Виктор Кувайцев отметил начало ремонта фасада дома № 2А на улице Кирова.
Затем представители администрации приехали на улицу Коммунистическую, где градоначальник также обнаружил неудовлетворительное состояние тротуара. Он поручил представителям МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» подготовить концепцию восстановления этого дорожного объекта и продумать, как можно решить вопрос увеличения зоны для парковки автомобилей.
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