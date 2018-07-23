В Магнитогорске рабочий умер под двухметровым слоем грунта

Мужчина 1986 года рождения находился на глубине более двух метров, когда произошло обрушение грунта с борта траншеи. Коллеги сразу же стали откапывать пострадавшего, но когда тело извлекли на поверхность, несчастный уже не дышал. Оперативно прибывшие на место происшествия медики и бойцы 23-й пожарно-спасательной части Магнитогорска ничем помочь пострадавшему не смогли. Врачи скорой помощи лишь констатировали смерть.

По факту несчастного случая проводится проверка, которая должна установить имело ли место нарушение правил техники безопасности и кто несет за это ответственность. «Пока оснований для возбуждения уголовного дела не выявлено, — заявил временно исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Валентин Ведерников. Не исключено, что бригада выполняла работы для частного заказчика без каких либо официальных договоров. Предстоит установить, выдавалось ли разрешение на проведение земляных работ.