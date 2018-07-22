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Китайские военнослужащие прибыли в Россию для участия в соревнованиях в рамках АрМИ-2018
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Китайские военнослужащие прибыли в Россию для участия в соревнованиях в рамках АрМИ-2018 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Пекин, 22 июля /Синьхуа/ — Китайские военнослужащие прибыли в Россию для участия в соревнованиях в рамках Армейских международных игр — 2018 /АрМИ-2018/. Об этом сообщил в воскресенье информагентству Синьхуа источник в военном ведомстве Китая.
По словам собеседника агентства, последний самолет истребительной авиации ВВС Китая J-10A прилетел на авиабазу Дягилево в Рязани в 22:50 субботы по пекинскому времени.
ВВС НОАК направили в Россию для участия в АрМИ-2018 самолеты пяти типов — бомбардировщик H-6K, истребитель J-10A, истребитель-бомбардировщик JH-7A, транспортные самолеты Ил-76 и Y-9, а также подразделение десантников. Китайские военнослужащие примут участие в конкурсах «Авиадартс» и «Десантный взвод». -0-
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