В Йеле рассказали пранкерам о программе, по которой обучался Навальный

Пранкеры разыграли сотрудника Йеля от имени министра образования Польши Ярослава Говина . В ходе беседы Стамп рассказал, что с августа по декабрь в программе World Fellows будет принимать участие один из сторонников Навального Леонид Волков

"Нам хорошо известно, с какими трудностями ему приходится сталкиваться, и они исходят из России и из Кремля. Для него это непростое время. Он хорошо подходит для этой программы. У него соответствующий опыт, в том числе как представителя российской оппозиции, а также в области российских информационных технологий, поэтому мы возлагаем на него большие надежды во время его пребывания у нас", — пояснил он.

Пранкер-"министр" в свою очередь сообщил, что в Польше создается еще одна «учебная программа», в которой Волков якобы намеревается принять участие после возвращения из Соединенных Штатов. Он обратил внимание на то, что Навальный стал «революционером» после обучения в Йеле. Стамп согласился с этой оценкой.

"Полагаю, эта заслуга принадлежит и нам. Не думаю, что это оценили в Кремле", — со смехом ответил он, посетовав, что «уже потерял последнюю надежду получить российскую визу».

Стамп также рассказал о целях программы. По его словам, речь идет не только о развитии личностных качеств, но и о распространении «демократии».

"Это широкий спектр тем от ведения переговоров до дебатов, ораторского искусства, развития лидерских качеств, которые помогут ему в продвижении себя, своего дела и демократических принципов в России", — рассказал представитель Йельского университета, добавив, что на участие в ней набирается ежегодно 3 тысячи претендентов, из которых отбирают 15 или 16 человек.

По его словам, Волков во время пребывания в Йеле сможет самостоятельно выбрать те предметы и занятия, которые он захочет посещать.

Говоря о Навальном, Стамп отметил, что у него «громкое имя», и он «получил большую известность во всем мире». В ответ на вопрос пранкера о том, можно ли «сделать» из Волкова «новую знаковую фигуру», собеседник подчеркнул, что это зависит от того, чего хочет он сам, однако в Йеле ему предоставят «все средства».

"Леонид станет нашим первым совместным выпускником, и это только поднимет авторитет и вашей, и нашей программы", — заключил Стамп.