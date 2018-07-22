Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики

Чемпионат мира закончился, но Никольская по-прежнему остается местом притяжения туристов со всего мира. Бесконечный футбольный карнавал сменился неспешными прогулками. И пускай больше не рябит в глазах от флагов самых разных цветов, но, похоже, атмосфера праздника поселилась здесь надолго.

Вероника — из Флориды. Вместе с друзьями прилетела на мировое первенство, и Москва им так понравилась, что компания решила задержаться в столице еще на несколько дней. «Это отличный, замечательный город. Меня поразила архитектура, такое органичное сочетание современных высоток и древних дворцов», — поделилась впечатлениями девушка.

Они гуляют, фотографируются и, конечно, тратят деньги. «Турпоток — это очень хороший генератор дополнительных денег, оборотов для самих предпринимателей и для налогообложения столицы. Москва планомерно шла к тому, чтобы стать туристической столицей», — отметил Алексей Немерюк , руководитель столичного департамента торговли и услуг.

Уже сейчас ясно: вложения в масштабную реконструкцию города окупятся. Из 25 миллиардов, что потратили на возрождение «Лужников», половина уже вернулась чистой прибылью от туристов. И это только начало. Ставка московских властей на развитие малого бизнеса сыграла в нужное время. Сотни небольших ресторанов и кафе, которые в последние годы открылись на пешеходных улицах, соревновались друг с другом в своей интерпретации русской кухни. Для многих туристов это еще экзотика. Но только пока.

Туристическая группа из Германии — кухню попробовать еще не успели, зато, как настоящие эксперты, оценили состояние тротуаров: «Мы поражены чистотой на улицах. А люди какие приветливые! Мы только приехали, нам хочется все посмотреть».

За короткий срок столица совершила масштабный рывок вперед. Например, сейчас уже мало кто помнит времена, когда окрестности метро «Новокузнецкая» были очагом пьянства и мелкой преступности. Где по тротуарам невозможно было пройти из-за припаркованных машин.

Столичные отели и хостелы тоже побили все рекорды финансовой эффективности. Номера бронировали за несколько лет до старта чемпионата. И продолжают бронировать сейчас.

Чтобы цены не взлетели до небес, правительство установило максимальную стоимость на разные категории номеров. И, по оценкам экспертов, это ограничение еще и помогло увеличить турпоток.

Они уезжают, но обещают, что обязательно приедут снова. Ведь впечатления, которые иностранцы получают от Москвы, для столицы — лучшая реклама.

"Человек будет рассказывать и будет все время говорить, что Россия — это круто. Они будут сидеть и рассказывать: проблем никаких нет, еда нормальная, добраться можно везде, есть метро, посмотреть есть на что, интересная страна, радушные люди. Естественно, поедут", — уверен Игорь Бухаров , президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Пока отельеры и рестораторы продолжают собирать сверхприбыль, ведущие экономические институты мира уже готовят итоговые отчеты о том, сколько денег принес столице, пожалуй, лучший чемпионат мира в истории.