Багз Банни в Абу-Даби: Warner Bros. открыла парк развлечений в столице ОАЭ 

В Абу-Даби торжественно открылся Warner Bros. World™ Abu Dhabi — первый в мире крытый тематический парк киностудии, подарившей нам «Луни Тюнз», «Флинстоунов», а также киновселенную комиксов DC. Общая площадь аттракционов составляет 153 тыс. кв. м, на строительство которых ушел $1 млрд Руководство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) уверено, что парк обеспечит стране важное место на туристической карте мира.
Мини-мир Warner Bros. состоит из шести зон: вымышленных городов Метрополис и Готэм из вселенной DC; «Мультяшного перекрестка», где обитают Скуби-Ду, Багз Банни и дургие анимационные герои; города Бэдрок из «Флинстоунов»; «Динамитного ущелья» из «Луни Тюнз» и площади Warner Bros. Plaza. На территории парка представлены 29 суперсовременных аттракционов, интерактивные площадки для всей семьи и уникальные живые развлекательные шоу. Почему вам непременно стоит отправиться туда — смотрите в фотогалерее ТАСС.