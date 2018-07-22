Отсоединении католиков: что потеряла Византия

Зыбкий, но все же единый христианский мир просуществовал до XI века, пока пути православия и католичества окончательно не разошлись. Первоначально церкви не считали этот разрыв безвозвратным, рассматривая его как очередной спор из-за различий между латинским и греческим мирами. Тем не менее Великая схизма (раскол) 1054 года разделила христианство на две части, которые отныне начали развиваться независимо друг от друга.

Расхождения между церквями со временем только усилились, что в итоге породило взаимную враждебность и даже кровопролитие. Колыбель православия — Византия — после схизмы начала ослабевать, утратив в 1453 году роль центра восточного христианства, когда под турецким натиском пал Константинополь.

Однако католичество не сумело этим воспользоваться, чтобы навязать себя в качестве краеугольного камня учения Христа. Уже к середине XV века появился самостоятельный очаг православия — Московское княжество.

Особенности развития

Христианизация западной Европы к XI веку практически была завершена, а схизма и последующее противостояние католицизма православию отчасти способствовали сближению западноевропейских стран. Основой их единства являлась, прежде всего, латынь, которая была не только богословским, но и научным языком. Папство благодаря этому могло унифицировать религиозное учение, а также лучше контролировать его проповедь на всей территории католического мира.

Связующими звеньями политически раздробленной Европы являлись латынь и католицизм. Выросшие из монастырской культуры университеты могли принимать студентов из разных частей Старого света, что способствовало научному и культурному единству. В то же время для основной массы населения смысл церковных богослужений на чуждой латыни ускользал, в результате чего люди воспринимали только внешнюю, обрядовую сторону веры. Главенствующую позицию в Европе папство утратило только с XV века, когда во Франции и Англии начали складываться фактически свои национальные церкви.

Православие в отличие от католичества допускало богослужение и перевод священных текстов на местные наречия, что во многих странах способствовало развитию собственного литературного языка. Ещё в IX веке византийские миссионеры Кирилл и Мефодий создали старославянскую азбуку и перевели книги, без которых не могли совершаться церковные службы.

Православный мир в противоположность католическому во многом за счёт этого оказался не столь сильно централизован, что помогло ему сохраниться даже после падения Константинополя.

Византия и Крестовые походы

Несмотря на провозглашённые взаимные анафемы в 1054 году, католический и православные миры связывала общая борьба с исламским Востоком. Византийские императоры уже со времён Михаила VII Парапинака (1071-1078 годы) просили латинян прислать подмогу для борьбы с экспансией мусульман.

Однако только Алексей I Комнин (1081-1118) сумел добиться расположения католиков, а римский папа Урбан II даже освободил его от церковного отлучения. Тем не менее латинский мир, преследуя, прежде всего, свои цели, решил поддержать Византию, кода ей это было уже не так нужно. Помощь Константинополю обернулась Первым крестовым походом, созываемым под лозунгом освобождения христианских святынь в Палестине

Крестоносцы прибыли в Константинополь в 1096 году, при этом взаимоотношения между католиками и православными были натянутыми. Смотревшие с недоверием на «ортодоксов-схизматиков» латиняне нередко участвовали в грабежах местного населения. Алексей I Комнин с большим трудом сумел добиться от предводителей крестоносцев обязательств вернуть Византии отбитые у мусульман земли.

Однако западные рыцари не стремились исполнять договоренности, создавая вместо этого на захваченных территориях католические графства и княжества.

Окончательную точку в разрыве христианства поставил Четвертый крестовый поход, целью которого изначально был провозглашен Египет . Крестоносцы, провоцируемые Венецией , которая соперничала с Византией, решили вмешаться во внутренние дела Константинополя.

В результате в 1204 году город был захвачен, православное население подверглось гонениям, а на значительной территории Византии почти на 60 лет была образована так называемая Латинская империя.

Унии и падение Константинополя

Распавшаяся после 1204 года Византия вновь стала единой в 1261 году, когда греки-православные вернули себе Константинополь и восстановили патриархат. Однако государство уже не обрело былой силы. Император Михаил VIII Палеолог (1261-1282), опасаясь реванша со стороны латинян, пообещал папе примирения церквей. В результате Второго Лионского собора 1274 года была заключена уния между католичеством и православием, которую вскоре расторг Андроник II, сын Михаила VIII.

Следующая попытка объединения была предпринята в 1438-1445 годах на Ферраро-Флорентийском соборе, где православная церковь признала католическое вероучение и главенство римских пап при условии сохранения в своих патриархиях православной обрядности. На союзе восточной и западной церквей настаивал византийский император, однако большинство восточных церквей не признало соглашения.

Мало того, несмотря на согласие с унией русского митрополита Исиодора, московский князь Василий II Тёмный разорвал её, а священнослужителя-униата низложили. Заключение унии не привлекло помощь Византии со стороны Запада, а лишь ослабило внутреннее единство православного мира. В итоге в 1453 году Константинополь был захвачен турками-османами.

Широкая турецкая экспансия привела к захвату не только Византии, но и значительный части Балкан, Палестины и Египта. После чего православие в этих землях стало довольно жестоко подавляться мусульманами. Крупными центрами восточного христианства в середине XV века являлись Великое княжество Литовское и русские земли. Однако, по сути, единственным представлявшим силу монолитным православным государством осталось Московское княжество. Подчеркивая преемственность Восточно-Римской империи, Иван III (1462-1505) стал использовать вместо обращения «князь» титул «царь» (цесарь), а также византийский герб в виде двуглавого орла. Женитьба на племяннице последнего константинопольского императора — Софье Палеолог — также указывала на связь с Византией.

В период правления отца Ивана III — Василия II русская церковь фактически стала автокефальной от Константинопольского патриархата. Католичество ещё не оставляло попыток втянуть Московское княжество в сферу своего влияния, используя последнюю унию, однако православие надежно укоренилось в русских землях.

Псковский монах Филофей, используя идеи митрополита Зосимы времен Ивана III, в первой половине XVI века сформулировал теорию о Москве как о Третьем Риме, который продолжит традиции Византии и православия.