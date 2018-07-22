Ещё
В Саратове ливнем затопило частный дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове ливнем затопило частный дом 

САРАТОВ24 59 минут назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратове прошёл мощный ливень. Во 2-ом Пугачёвском посёлке затопило жилой дом одного из саратовцев. Об этом он сам рассказал в сообществе «Саратов онлайн» социальной сети «Вконтакте».
"Очередной дождь. Меня затопило. МЧС не приезжает. Говорят — справитесь сами", — жалуется автор сообщения.
На фотографиях видно, что положение бедственное. Однако, интернет-пользователи посчитали, что пострадавший сам виноват в своих бедах. Они посоветовали ему получше ухаживать за своим жилищем, а не ждать чьей-то помощи.
"Нужно заниматься своим домом. Ремонт либо вобще сменить место жительства. За вас никто ничего в нашем государстве не сделает", — подметил один из посетителей паблика.
Напомним, некоторое время назад стало известно о проблемах с состоянием дома на проспекте Энтузиастов. Квартиры постоянно затапливало во время весенних паводков.
САРАТОВ24: последние новости
Под окнами саратовской многоэтажки нашли тело парня На ремонт крыши областной Думы потратят чуть больше миллиона рублей Скандально известный депутат выплатил миллион пострадавшему
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России205
Звезду КВН зарезали в драке16
Ученого арестовали по делу о госизмене513
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер41
Раскрыты мерзкие секреты работы в общепите6
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Статьи
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение