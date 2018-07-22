В Саратове ливнем затопило частный дом

Саратове прошёл мощный ливень. Во 2-ом Пугачёвском посёлке затопило жилой дом одного из саратовцев. Об этом он сам рассказал в сообществе «Саратов онлайн» социальной сети «Вконтакте».

"Очередной дождь. Меня затопило. МЧС не приезжает. Говорят — справитесь сами", — жалуется автор сообщения.

На фотографиях видно, что положение бедственное. Однако, интернет-пользователи посчитали, что пострадавший сам виноват в своих бедах. Они посоветовали ему получше ухаживать за своим жилищем, а не ждать чьей-то помощи.

"Нужно заниматься своим домом. Ремонт либо вобще сменить место жительства. За вас никто ничего в нашем государстве не сделает", — подметил один из посетителей паблика.

Напомним, некоторое время назад стало известно о проблемах с состоянием дома на проспекте Энтузиастов. Квартиры постоянно затапливало во время весенних паводков.