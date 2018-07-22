До Красноярска добрался слепой путешественник 

Владимир путешествует по России автостопом. Молодой человек добрался до Красноярска 20 июля. Наш город стал для него очередной остановкой. Свой вояж Владимир начал из Калининграда. Инвалиду по зрению всего 23 года, но но это не мешает ему путешествовать. Парень побывал уже в 20 странах.
Останавливаясь в том или ином городе, Владимир проводит мастер-классы с людьми с ограниченными возможностями, рассказывая им, что не нужно бояться действовать.
Незрячий путешественник живет в Екатеринбурге, он автор проекта «Путешествия в темноте». Объездил полмира разными способами, начиная от яхтинга до автостопа.
В очередную поездку через всю Россию парень отправился в июне на автомобилях с попутчиками. Владимир уже побывал в Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, в Казани. Теперь добрался и до Красноярска.
Чтобы незрячий Владимир мог реализовать свой проект, ему помогают несколько интернет-сервисов, среди которых заказ билетов, автобронирование гостиниц. Закончить путешествие Владимир планирует на востоке страны в августе.