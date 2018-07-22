До Красноярска добрался слепой путешественник

Владимир путешествует по России автостопом. Молодой человек добрался до Красноярска 20 июля. Наш город стал для него очередной остановкой. Свой вояж Владимир начал из Калининграда . Инвалиду по зрению всего 23 года, но но это не мешает ему путешествовать. Парень побывал уже в 20 странах.

Останавливаясь в том или ином городе, Владимир проводит мастер-классы с людьми с ограниченными возможностями, рассказывая им, что не нужно бояться действовать.

Незрячий путешественник живет в Екатеринбурге , он автор проекта «Путешествия в темноте». Объездил полмира разными способами, начиная от яхтинга до автостопа.

В очередную поездку через всю Россию парень отправился в июне на автомобилях с попутчиками. Владимир уже побывал в Калининграде, Санкт-Петербурге Москве , Нижнем Новгороде, в Казани . Теперь добрался и до Красноярска.

Чтобы незрячий Владимир мог реализовать свой проект, ему помогают несколько интернет-сервисов, среди которых заказ билетов, автобронирование гостиниц. Закончить путешествие Владимир планирует на востоке страны в августе.