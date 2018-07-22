Ещё
До Красноярска добрался слепой путешественник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До Красноярска добрался слепой путешественник 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Владимир путешествует по России автостопом. Молодой человек добрался до Красноярска 20 июля. Наш город стал для него очередной остановкой. Свой вояж Владимир начал из Калининграда. Инвалиду по зрению всего 23 года, но но это не мешает ему путешествовать. Парень побывал уже в 20 странах.
Останавливаясь в том или ином городе, Владимир проводит мастер-классы с людьми с ограниченными возможностями, рассказывая им, что не нужно бояться действовать.
Незрячий путешественник живет в Екатеринбурге, он автор проекта «Путешествия в темноте». Объездил полмира разными способами, начиная от яхтинга до автостопа.
В очередную поездку через всю Россию парень отправился в июне на автомобилях с попутчиками. Владимир уже побывал в Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, в Казани. Теперь добрался и до Красноярска.
Чтобы незрячий Владимир мог реализовать свой проект, ему помогают несколько интернет-сервисов, среди которых заказ билетов, автобронирование гостиниц. Закончить путешествие Владимир планирует на востоке страны в августе.
АиФ Красноярск: последние новости
Как доказать, что пенсионер? Красноярец Александр Смол рассказал о своём новом шоу на Первом канале Недалеко от канатной дороги в Красноярске гулял медвежонок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России205
Звезду КВН зарезали в драке16
Ученого арестовали по делу о госизмене513
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер41
Раскрыты мерзкие секреты работы в общепите6
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Статьи
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение