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В Кургане чуть не сгорел детский сад
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В Кургане чуть не сгорел детский сад 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сообщение о возгорании Детского сада № 118 по адресу: Половинская 4А поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области сегодня, 22 июля, около 09:40.
На место происшествия тут же выехали 27 человек личного состава и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области. Известно, что возгорание произошло на кухне дошкольного учреждения. В результате пожара никто не пострадал. Сообщается, что уже через 20 минут пожар полностью ликвидирован. Причину возгорания предстоит установить специалистам.
В МЧС России напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности.
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