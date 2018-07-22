В Кургане чуть не сгорел детский сад

Сообщение о возгорании Детского сада № 118 по адресу: Половинская 4А поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области сегодня, 22 июля, около 09:40.

На место происшествия тут же выехали 27 человек личного состава и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области. Известно, что возгорание произошло на кухне дошкольного учреждения. В результате пожара никто не пострадал. Сообщается, что уже через 20 минут пожар полностью ликвидирован. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

В МЧС России напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности.