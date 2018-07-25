В ярославском филиале МРСК Центра открыт современный Центр обслуживания

Обновленный Центр обслуживания потребителей филиала ПАО «МРСК Центра» -«Ярэнерго» начал работу в Ярославле на улице Республиканской, 80. Офис оснащен современной техникой и необходимыми информационными материалами, созданы комфортные условия для приема посетителей.

Модернизированный ЦОП теперь позволяет обслуживать до семи посетителей одновременно и принимать порядка ста человек в день. Здесь предусмотрены оптимальные решения для удобства клиентов: электронная очередь, комфортабельная зона ожидания, зональное разделение помещения для возможности подготовки необходимой документации и приема граждан, информационные стойки и стенды с необходимой документацией, полиграфическими материалами.

Это единый офис для приема обращений граждан г. Ярославля и Ярославской области . На его площадке можно получить комплексные консультации квалифицированных специалистов по вопросам электроснабжения, учета электроэнергии. «При необходимости тех. присоединения к сетям филиала сотрудники ЦОП пояснят клиенту алгоритм действий, проконсультируют по вопросам оформления и получения документов» — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» Антон Герасимов.

«МРСК Центра», филиалом которого является Ярэнерго, всегда ставит наибольший приоритет интересам потребителей. Решение о модернизации Центра обслуживания потребителей продиктовано многими причинами. С каждым годом число обращений в ЦОП Ярэнерго только растет. Так, в 2017 году в Центр поступило более 22 тысяч обращений, из них 21947 — по вопросам технологического присоединения (10900 заявок) и дополнительных сервисов (10078 обращений). Из дополнительных сервисов наибольшим спросом пользовались услуги по обслуживанию приборов учета и сопровождению технологического присоединения. В начале этого года в Центре обслуживания потребителей филиала поздравили 5-тысячного клиента, воспользовавшегося дополнительной услугой «Сопровождение ТП».

Личный визит в ЦОП — не единственный способ обратиться к энергетикам. На сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru можно оставить обращение, сообщить о хищении электроэнергии. Там функционирует и интерактивный сервис «личный кабинет клиента», где можно подать заявку на технологическое присоединение, замену (установку) приборов учета, техническое обслуживание электрооборудования, ознакомиться с графиком отключений, передать показания приборов учета, рассчитать стоимость услуг и выполнить другие операции. Подробнее об услугах филиала можно узнать по телефону прямой круглосуточной линии 8-800-50-50-115.

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