В Ставропольском крае с 15 по 21 сентября пройдет фестиваль воздухоплавания

ПЯТИГОРСК , 22 июля. / ТАСС /. Фестиваль воздушных шаров соберет в Железноводске с 15 по 21 сентября около двух десятков разнообразных аэростатов, сообщили ТАСС в Федерации воздухоплавания Ставропольского края

"В этом году фестивалю исполнится 20 лет, соответственно подобралось и количество участников. Это будет самый крупный фестиваль воздухоплавания в СНГ", — рассказал ТАСС президент федерации Виталий Ненашев.

Переславле-Залесском, Казахстане, По его словам, фестивали, на которых пилоты совершают полеты не ради рейтинга, проводились в разное время в Дмитрове Белгороде , а также в Армении Белоруссии . Участие в них принимали от шести до 15 экипажей.

Фестиваль воздушных шаров «Кавказские Минеральные Воды — Жемчужина России » впервые прошел в Железноводске в 1999 году и стал одним из первых в России. В разное время базовыми городами проведения становились Ессентуки и Пятигорск, но спустя 14 лет фестиваль снова возвратится в Железноводск. Программа фестиваля будет насыщена спортивными состязаниями, некоторые турниры пройдут в горных ущельях. «Спортивные соревнования состоят как из стандартных упражнений для пилотов воздушных шаров, так и из упражнений нового вида спорта „Воздушный биатлон“, где пилоты для поражения цели используют лазерные ружья», — сказал Ненашев.

Фестиваль аэростатов станет одним из ключевых мероприятий, которые пройдут в Железноводске ко Дню города.