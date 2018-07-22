В Ставропольском крае с 15 по 21 сентября пройдет фестиваль воздухоплавания 

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Фестиваль воздушных шаров соберет в Железноводске с 15 по 21 сентября около двух десятков разнообразных аэростатов, сообщили ТАСС в Федерации воздухоплавания Ставропольского края.
"В этом году фестивалю исполнится 20 лет, соответственно подобралось и количество участников. Это будет самый крупный фестиваль воздухоплавания в СНГ", — рассказал ТАСС президент федерации Виталий Ненашев.
По его словам, фестивали, на которых пилоты совершают полеты не ради рейтинга, проводились в разное время в Дмитрове, Переславле-Залесском, Белгороде, а также в Армении, Казахстане, Белоруссии. Участие в них принимали от шести до 15 экипажей.
Фестиваль воздушных шаров «Кавказские Минеральные Воды — Жемчужина России» впервые прошел в Железноводске в 1999 году и стал одним из первых в России. В разное время базовыми городами проведения становились Ессентуки и Пятигорск, но спустя 14 лет фестиваль снова возвратится в Железноводск. Программа фестиваля будет насыщена спортивными состязаниями, некоторые турниры пройдут в горных ущельях. «Спортивные соревнования состоят как из стандартных упражнений для пилотов воздушных шаров, так и из упражнений нового вида спорта „Воздушный биатлон“, где пилоты для поражения цели используют лазерные ружья», — сказал Ненашев.
Фестиваль аэростатов станет одним из ключевых мероприятий, которые пройдут в Железноводске ко Дню города.
В 2017 году в Международном фестивале воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды — Жемчужина России 2017», а также в Кубке России по воздушному биатлону приняли участие 14 аэростатов из Уфы, Калуги, Ростова, Краснодара, Махачкалы, сразу три команды представляли Ставрополье. Полеты и лазерные баталии воздушного биатлона прошли в небе над городами-курортами Кавминвод, а также в горных ущельях около Кисловодска и в районе гор-лакколитов: Машука и Бештау.