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Полиция Кубани разыскивает сексуального маньяка
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Полиция Кубани разыскивает сексуального маньяка 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 22 июля — Новая Кубань. В Краснодарском крае разыскивается мужчина, надругавшийся над женщиной в Ейске. Инцидент произошел в ночь с 21 июля на 22 июля на улице Коммунистической. Неизвестный насиловал свою жертву. Пострадавшая пыталась отбиться, но ей удалось нанести ему лишь незначительные повреждения.
Сейчас на Кубани объявлен розыск сексуального маньяка. На вид мужчине 40-45 лет, рост около 170-175 сантиметров. Глаза и волосы темного цвета, внешность славянская. Кожа загорелая.
По словам пострадавшей, насильник он был одет в одежду темных цветов, футболка — полосатая с короткими рукавами, кроссовки без шнурков, джинсы.
Обладателям какой-либо информации о местонахождении подозреваемого можно обратиться по телефону 2-05-05, либо 8-928-667-86-67.
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