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Там такая аура. Даже в армии было куда легче
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Там такая аура. Даже в армии было куда легче 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Публикуем комментарий читателя к статье «Цена насилия в российских тюрьмах будет расти».
«Я так поработал два года. Считаю, что это два года потерянной жизни. Даже в армии было куда легче.
Прошло 20 лет, как ушел работать с зоны. Работал медтехником. Выбора тогда работы не было. Работал за копейки.
Был в нас случай. Все медикаменты выдают строго под контролем сотрудников Уин. Дают тубазит, при тебе его запивают водой, а это препарат от туберкулеза. Отдельные зеки пытались его замыкать, потому что в больших дозах он вызывал психотропный эффект. Однажды сотрудник на этом поймал осужденного и попытался заставить его выплюнуть спрятанные за щекой таблетки, повалил того на пол. Осужденный вцепился ему зубами в лодыжку и не отпускал.
Я так полагаю, что согласно этой статье этого автора, сотрудник должен был терпеть жуткую боль, гладить осужденного по голове и убеждать отдать добровольно ему спрятанные таблетки.
Вот таких любителей гуманизма, надо отправить поработать в зону и обязать выполнять работу аттестованного персонала.
Нужно знать все, от начала ситуации до конца. И уже потом делать выводы, почему, как и что в итоге. Там все скоты. От сотрудника до осужденного. Там такая аура.
Сотрудник тогда избил резиновой дубинкой осужденного до полусмерти. И только когда тот потерял сознание, трое сотрудников смогли справится с осужденным и разжать челюсти.
Сотрудника уволили, за жестокое избиение. И он лечился два месяца, ему спасали ногу».
Источник: блог газеты ВЗГЛЯД.
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