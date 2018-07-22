Там такая аура. Даже в армии было куда легче

Публикуем комментарий читателя к статье «Цена насилия в российских тюрьмах будет расти».

«Я так поработал два года. Считаю, что это два года потерянной жизни. Даже в армии было куда легче.

Прошло 20 лет, как ушел работать с зоны. Работал медтехником. Выбора тогда работы не было. Работал за копейки.

Был в нас случай. Все медикаменты выдают строго под контролем сотрудников Уин. Дают тубазит, при тебе его запивают водой, а это препарат от туберкулеза. Отдельные зеки пытались его замыкать, потому что в больших дозах он вызывал психотропный эффект. Однажды сотрудник на этом поймал осужденного и попытался заставить его выплюнуть спрятанные за щекой таблетки, повалил того на пол. Осужденный вцепился ему зубами в лодыжку и не отпускал.

Я так полагаю, что согласно этой статье этого автора, сотрудник должен был терпеть жуткую боль, гладить осужденного по голове и убеждать отдать добровольно ему спрятанные таблетки.

Вот таких любителей гуманизма, надо отправить поработать в зону и обязать выполнять работу аттестованного персонала.

Нужно знать все, от начала ситуации до конца. И уже потом делать выводы, почему, как и что в итоге. Там все скоты. От сотрудника до осужденного. Там такая аура.

Сотрудник тогда избил резиновой дубинкой осужденного до полусмерти. И только когда тот потерял сознание, трое сотрудников смогли справится с осужденным и разжать челюсти.

Сотрудника уволили, за жестокое избиение. И он лечился два месяца, ему спасали ногу».