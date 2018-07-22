Осы атакуют Германию

Из-за особенностей погоды численность ос в Германии этим летом стала особенно велика. От нашествия крылатых красавиц страдают, главным образом, в окрестностях Берлина, но не только там. Причин для паники нет, считают учёные, предостерегая жителей страны от массового уничтожения этих насекомых.

Численность ос этим летом особенно велика, пишет Welt. А всё потому, что температура воздуха в июне была высокой. Так называемый «овечий холод», посещавший Германию в первый месяц лета все последние годы, на этот раз миновал большую часть регионов. Не было в этом году и наводнений.

Осы извлекли максимум пользы из тепла и сухости.

«Это супер-год для ос», — считает биолог Мелания Орлова из Федеральной рабочей группы по изучению отряда Hymenoptera.

Global Look Press/imagebroker.com Осторожно — пикник!

На кухне и рядом с грилем нужно быть очень осторожным. Ос особенно привлекают мясо и пирожные. Поэтому любителям кофе со сладостями и блюд-барбекю следует задуматься.

Гнёзда ос в этом году были особенно большими и крепкими, из-за чего новое поколение насекомых выжило почти полностью. На осиные «домики», найденные в непосредственной близости с человеческими домами, с середины мая по июль успели пожаловаться уже более 400 человек. Чаще всего осы строят свои гнёзда под крышами или на стенах строений.

Тем, кто боится ос, советуют ставить сетки на окна. Эксперты также рекомендуют быть бдительными во время пикника, отмечая, что хотя укусы ос болезненны, опасны они, как правило, только для аллергиков или в том случае, когда оса жалит непосредственно в рот или глотку.

Ос можно отличить от других, фенотипически похожих насекомых, по очень узкой талии.

Global Look Press/imagebroker.com Срывать гнёзда запрещено законом

Осиное гнездо — не повод для паники. По природоохранным причинам их нельзя разрушать варварски, но есть вполне разумные причины для их устранения.

«Строительные разрушения, конечно, никто не должен терпеть», — считает Мелания Орлова.

Гнездо ос не в состоянии разрушить стену или крышу — речь идёт о том, что они могут скрыть дефекты строений, возникшим по ряду других причин.

Поскольку природоохранное законодательство в Германии очень строгое, перемещением осиных гнёзд имеют право заниматься лишь специалисты-биологи.

Работа для ос Осы в природе нужны не только для того, чтобы составлять конкуренцию людям за кусочек сливового пирога или стейк.

«У них свои обязанности в природе. Например, выступать в качестве природных вредителей», — комментирует Орлова. Кроме того, как пояснила биолог, осы — часть пищевой цепочки, и в этом отношении они представляют интерес для других насекомых, таких, например, как шершни.

Global Look Press/ dpa /Matthias Merz

Тем временем на Британских островах…

Чем заняться простому англичанину в аномальную жару? Конечно же, нужно надеть шляпу, вооружиться сачком и побегать за бабочками. Пока немцы спасаются от ос, англичане решили подсчитать своих чешуекрылых.

Этакую перепись бабочек в Британии проводят для того, чтобы помочь экспертам через их численность оценить состояние дикой природы. Именно эти красивые насекомые очень чутко реагируют на изменения окружающей среды, что делает их отличными показателями при оценке биоразнообразия. Снижение численности бабочек — ранний сигнал о других потерях дикой природы.

Энтомологи бы не справились с задачей самостоятельно, поэтому к подсчёту чешуекрылых привлекли обычных людей. Более 60 000 добровольцев приняли участие в исследовании по сохранению бабочек в прошлом году, пишет АР. Мониторинг начался в 2010 году, и грозит стать самым масштабным в мире проектом по изучению бабочек.

Инициативу учёных поддержали многие знаменитости, включая натуралиста Дэвида Аттенборо

Подсчёт продлится до 12 августа.