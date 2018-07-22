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В Буйнакском районе началась реконструкция приборов электроснабжения района
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В Буйнакском районе началась реконструкция приборов электроснабжения района 

Mirmol.ru 25 минут назад
Фото: Mirmol.ru
В Буйнакском районе началась реконструкция приборов электроснабжения районаДолгожданные масштабные учения компании ПАО «Россети» по улучшению электроснабжения начались с Буйнакского района Дагестана. Буйнакский муниципалитет стал одним из первых в списке районов, где будут проводить реконструкцию распределительных сетей.
С ходом работ в селении Нижнее Казанище ознакомился и глава района Камиль Изиев.
«Результатом проведенных мероприятий станет снижение аварийности, частых отключений, а также повышение качества электроснабжения в районе», — отметил он.
В населённом пункте идет замена приборов учёта электроэнергии, такие же работы проходят в селениях Нижний и Верхний Каранай, Верхнем Казанище, Верхнем Дженгутае, Ишкарты, Кафыр Кумух и в Чиркее. В районе планируется замена более 60% изолированного провода СИП, 40% опор и 30% приборов учёта элетроэнергии.
Напомним, что инициатором работ стал врио главы Дагестана Владимир Васильев, в республике по его просьбе будут работать 10 электросетевых компаний России.
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