В Буйнакском районе началась реконструкция приборов электроснабжения района

В Буйнакском районе началась реконструкция приборов электроснабжения районаДолгожданные масштабные учения компании ПАО «Россети» по улучшению электроснабжения начались с Буйнакского района Дагестана . Буйнакский муниципалитет стал одним из первых в списке районов, где будут проводить реконструкцию распределительных сетей.

С ходом работ в селении Нижнее Казанище ознакомился и глава района Камиль Изиев

«Результатом проведенных мероприятий станет снижение аварийности, частых отключений, а также повышение качества электроснабжения в районе», — отметил он.

В населённом пункте идет замена приборов учёта электроэнергии, такие же работы проходят в селениях Нижний и Верхний Каранай, Верхнем Казанище, Верхнем Дженгутае, Ишкарты, Кафыр Кумух и в Чиркее. В районе планируется замена более 60% изолированного провода СИП, 40% опор и 30% приборов учёта элетроэнергии.