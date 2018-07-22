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Автодор: Ежесуточно на новом участке М-11 продается 30 тонн топлива
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Автодор: Ежесуточно на новом участке М-11 продается 30 тонн топлива 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Автодор приглашает нефтетрейдеров на новые участки дорог сразу после их открытия, до того, как там появится статистика трафика.
"Бизнес идет на те дороги, где может просчитать трафик, для того, чтобы возвести АЗС. Но на новой дороге трафик только прогнозируется и поэтому такая бизнес-схема не работает", — отметил глава Автодора Сергей Кельбах. Сейчас по нормативам минимум через каждые 50 километров должна быть заправка, но вот документов, которые обязывают нефтетрейдеров «выходить» на новую дорогу, пока нет. Дело в том, что в России долгое время не строили новых трасс и поэтому образовался такой нормативных пробел.
И пока не внесены поправки в Градостроительный кодекс и другие нормативы, которые бы обязывали нефтетрейдеров приходить на новую дорогу, решили устанавливать модульные заправки. Они быстро монтируются, не надо привлекать персонал для работы на них, так как там стоят терминалы по самообслуживанию — автомобилист может расплатиться там банковской картой. Главное, что к моменту ввода дороги на трассе есть заправки.
Как показала практика — это оказалось довольно выгодно и автомобилистам, и бизнесу. Например, на трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" на новом участке с 334 километра по 543 километр в Тверской и Новгородской областях ежесуточно на таких модульных АЗС идет потребление 30 тонн топлива. И уже идет речь о расширении сети таких модульных заправок на этом отрезке длиной чуть больше 200 километров. Пока их там шесть, напомнил Кельбах.
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