Автодор: Ежесуточно на новом участке М-11 продается 30 тонн топлива

Автодор приглашает нефтетрейдеров на новые участки дорог сразу после их открытия, до того, как там появится статистика трафика.

"Бизнес идет на те дороги, где может просчитать трафик, для того, чтобы возвести АЗС. Но на новой дороге трафик только прогнозируется и поэтому такая бизнес-схема не работает", — отметил глава Автодора Сергей Кельбах . Сейчас по нормативам минимум через каждые 50 километров должна быть заправка, но вот документов, которые обязывают нефтетрейдеров «выходить» на новую дорогу, пока нет. Дело в том, что в России долгое время не строили новых трасс и поэтому образовался такой нормативных пробел.

И пока не внесены поправки в Градостроительный кодекс и другие нормативы, которые бы обязывали нефтетрейдеров приходить на новую дорогу, решили устанавливать модульные заправки. Они быстро монтируются, не надо привлекать персонал для работы на них, так как там стоят терминалы по самообслуживанию — автомобилист может расплатиться там банковской картой. Главное, что к моменту ввода дороги на трассе есть заправки.