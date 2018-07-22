В чем суть дела Марии Бутиной — в двух словах

В чём суть дела Марии Бутиной? Дураку понятно, что никакая она не разведчица и никакого отношения к «русскому вмешательству» в американские выборы не имеет.

Девушка — классическая молодая пиарщица. Несколько лет подряд, она пыталась создать видимость своего участия в важных геополитических раскладах и за счёт этого знакомилась и общалась с американскими бизнесменами и лоббистами.

Делала карьеру. Заодно училась в Штатах на каких-то курсах хрен знает чего.

Первый раз она попала в поле зрения американских спецслужб когда задала в Лас-Вегасе публичный вопрос Дональду Фредовичу про дружбу между Россией США и отмену санкций. Это было за год до его победы на выборах.

Второй раз Маша имела неосторожность рассказать на лекции в американском университете о своих «делишках» в момент предвыборной президентской кампании. Хотела казаться компетентной. Только вот сидящие в аудитории студенты и преподаватель накатали на неё донос в местное КГБ. Попала в разработку.

Третий раз Бутина подставилась когда начала обсуждать по открытой связи со своим старшим товарищем, бывшим сенатором Александром Торшиным, всякую легкомысленную ерунду. Хрен теперь докажешь, что это была ирония и сарказм.

Вся думающая Америка прекрасно понимает карикатурность претензий к Трампу. Над «допросами» в Конгрессе уже полтора года смеётся весь мир. Но, демократы, до сих пор, считают русскую линию нападения на действующего президента США эффективной и поэтому не смогли устоять перед такой «замечательной» возможностью вновь поднять бузу в своих карманных медиа. Да ещё и на фоне встречи в Хельсинки

Девушку жаль. Виновата она лишь в том, что была чересчур активной и много болтала не по делу. С вероятностью 99% её осудят в итоге за лоббистскую деятельность без лицензии, а в заголовках будут писать «русская шпионка». Такие дела.