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Шесть сотрудников ярославской колонии задержали из-за видео о пытках
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Шесть сотрудников ярославской колонии задержали из-за видео о пытках 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: АиФ
РИА НОВОСТИ. ШЕСТЬ СОТРУДНИКОВ ЯРОСЛАВСКОЙ КОЛОНИИ ЗАДЕРЖАЛИ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ВИДЕО ОБ ИЗБИЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННОГО — СУСК
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